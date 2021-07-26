惡魔狗出沒小孩一見就爆哭　爸公開牠真實品種／性格　網民不敢信

有些人天生就一副臭臉，總是像在生氣般。而在貓狗界，也不時出現一些不爽臉毛孩，牠們的樣子總是像在生氣，令主人不斷被問，「你家孩子在生氣嗎？」

這隻樣子很兇的毛孩叫Chester，牠總是用臭臉面對任何人。曾經，便有鄰居小孩在看到Chester，被嚇得跑了回家並邊喊着「惡魔狗狗很可怕！」但事實上，這惡魔本性善良又喜歡親近人，只是樣子不討好罷了。



這隻生活在美國內布拉斯加州的奧馬哈的毛孩叫Chester，牠天生便是一副臭臉，常常氣鼓鼓的對着人，令看到牠的人都不禁要問一句：「你在生氣嗎？」

爸爸甚至透露，Chester便曾用這張臭臉盯着鄰居小孩，結果被嚇得哭了出來並跑回家找媽媽，邊跑還邊大聲叫着：「牠是惡魔狗狗！」情況實在有點好笑。究竟Chester牠是什麼品種狗狗呢？牠又在生氣些麼？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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雖然，可愛的Chester在牠14歲生日前，已離開去了彩虹橋。但牠曾帶給大家的歡樂，會一直印記在每個人的心裏。有網民留言表示：「感謝你分享了Chester的生活點滴，這些相片曾陪伴着我度過許多難關。雖然Chester已離開，但牠的影響力還在，牠仍活在每個愛牠的人的心底裏。」

▼▼同場加映：台灣有一隻柴犬「肉鬆」年紀雖小，但已經非常好色，日前牠趁姐姐不為意闖入廁所，偷了一塊衛生巾出來。之後還在哥哥大便時，叼走他的內褲，好色舉動令全家人笑瘋。當哥哥聽到他們的笑聲時，才驚覺自己的內褲不翼而飛，非常生氣，最終肉鬆落得超慘淡的下場！▼▼



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▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中的柴犬「億億」最愛咬穿他的衣物，爸爸累計已經有超過十條內褲被咬爛。這天主人發現億億又重複犯錯，所以要牠掛著內褲反省。誰知億億低頭道歉5分鐘後，竟然隨即露出狗性，令爸爸非常無奈！▼▼



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