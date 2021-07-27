東京奧運｜貓貓想外出　神腿一伸踢爛貓籠　腳力比跆拳道金牌還強

原來不止《少林足球》有五師兄，貓界都有呢！

台灣有貓主日前在社交平台表示，有天他替家中虎斑貓「飆哥」洗澡後，將牠先困籠中等乾身，誰料飆哥非常不滿，下秒竟然使出少林絕學「大力金剛腿」，一腳就把籠子踹開！飆哥的雄風令全家人嚇呆，網民更指牠可以參加東京奧運，腳力比跆拳道金牌還要強！



年紀輕輕的飆哥，已經力大無窮。（受訪者提供）

貓主陳保杰接受《香港01》訪問時表示，兩歲的飆哥很愛對人撒嬌，可是對家中其他貓咪就很兇悍，超級有氣勢。飆哥在家中甚至可以一打二，完全是一名不折不扣的小霸王！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

飆哥一向喜歡乾淨，所以很享受主人幫牠洗澡的時刻。日前陳保杰替牠洗澡後，打算先將牠放入貓籠等乾身，但突然被關起來的飆哥，堅持要出來，結果牠大力一腳，踼爛貓籠！主人看到飆哥的「大力金剛腿」，簡直嚇呆……

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網民看到飆哥「力的表現」後，紛紛笑指「快送去比跆拳道，別耽誤了」、「這貓咪不講武德」、「你確定養的是貓，而不是貓科動物……」、「看來我們家的貓貓也可以去參加奧運」、「你家貓咪上輩子應該是習武之人」、「傳說中的無影腳」、「要特別小心，不要得罪你家的貓！」、「喵：這只是個例子，你以後給我小心點」、「建議帶去給獸醫確認一下是不是老虎」、「百年難得一見的練武奇材」。

▼▼同場加映：本地有貓主表示，家中貓咪日前生擒了一隻飛曱甴，即使她心裏感到不滿及害怕，但深怕表露出來，會令貓貓不悅，所以只好對貓貓讚口不絕。誰料兩日後，貓貓半夜抓門，竟然為媽媽送上更大的恐怖活體。▼▼



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▼▼同場加映：外國有網友在社交網站的貓咪群組上，分享了一件自家貓咪的有趣事情。事源她近來總能在自己的袋中翻找到「奇怪東西」，一開始她以為是貓咪貪玩而不以為意。怎料一天，她突然意識貓咪可能是怕她不懂狩獵會肚子餓，於是特意為她準備這份貼心禮物！▼▼



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