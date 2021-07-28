東京奧運｜虎斑貓從小出海　與3狗長大　媽爆牠體內藏另類靈魂

你家中的喵主子，是否對水十分抗拒？每次洗澡都如打仗般？但美國的這隻虎斑咪，卻與別不同。

這隻和水有着不解緣的貓咪叫Marlin，牠與爸媽和家中毛孩兄弟們，一起在美國生活。Marlin平日最喜歡的活動，是與爸媽一起去看海、坐船、釣魚以及游水！每當看到碧綠的大海時，牠就會情不自禁一躍而起，投身到汪洋大海裏。如果，奧運會有貓咪游泳項目，相信Marlin一定可以取得佳績！



這就是喜歡游水的Marlin！（ig@carolinejarvis）

Marlin是一隻生活在美國北卡羅來納州旺切斯（Wanchese）的貓咪，不同於大部分怕水的喵星人，牠鍾情於大海，喜歡與媽媽一起出海暢泳。

媽媽Caroline Jarvis表示，每次帶貓咪Marlin到海邊，牠都顯得特別興奮雀躍。看着大海，牠便像是有種迫不及待，想要投身其中的衝動。雖然Marlin現在才1歲多，但爸媽常帶牠出海暢泳，而Marlin喜歡大海的原因，Caroline表示貓咪並不簡單，牠體內可能藏着另類靈魂！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟貓咪Marlin為何不怕水呢？

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貓咪Marlin熱愛大海，喜歡玩水的獨特個性，吸引到不少人注意。網民每次看到媽媽分享Marlin到海裏玩時的照片時，都會雀躍地留言：「牠其實是隻狗吧？」、「不知會否潛到水中自己抓魚吃？」、「很羨慕肯到海邊的貓咪」、「應該洗澡也不怕嗎？真令人羨慕」、「貓仔式泳姿！」

▼▼同場加映：台灣有貓主日前在社交平台表示，有天他替家中虎斑貓「飆哥」洗澡後，將牠先困籠中等乾身，誰料飆哥非常不滿，下秒竟然使出少林絕學「大力金剛腿」，一腳就把籠子踹開！飆哥的雄風令全家人嚇呆，網民更指牠可以參加東京奧運，腳力比跆拳道金牌還要強！▼▼



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點擊連結看全文：東京奧運｜貓貓想外出 神腿一伸踢爛貓籠 腳力比跆拳道金牌還強

▼▼同場加映：外國有網友在社交網站的貓咪群組上，分享了一件自家貓咪的有趣事情。事源她近來總能在自己的袋中翻找到「奇怪東西」，一開始她以為是貓咪貪玩而不以為意。怎料一天，她突然意識貓咪可能是怕她不懂狩獵會肚子餓，於是特意為她準備這份貼心禮物！▼▼



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