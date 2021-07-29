柴犬小時候太醜被嫌棄　換毛後變狗界張家朗　英短抱住不放

其實不只人類會以貌取人，毛孩都一樣會。

內地有貓主早前在社交平台分享，家中英國短毛貓「阿Q」當初遇到柴犬「豌豆」的有趣事件，狗狗剛到家時，樣子黑黝黝的激似小熊，結果被阿Q嫌棄。誰知牠換毛後，竟然帥氣十足，驚變狗界張家朗，連一向超現實的阿Q都抵擋不住，日日夜夜都抱住牠不放！



阿Q當初超嫌棄豌豆！(抖音＠阿Q小當家)

阿Q及豌豆一直很受網民歡迎，牠們的社交平台更有169萬粉絲，主人經常為毛孩拍攝溫馨短片，分享牠們之間的日常生活甜蜜趣事，但原來牠們的感情並不是一直都這麼好！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

豌豆小時候毛色非常黑，很是醜怪，阿Q當初看到牠時，完全不容許牠埋身，令豌豆非常無奈！惟當狗狗慢慢長大，踏入換毛期後，阿Q竟然對牠有著180度大改變，原因是換毛後的豌豆，居然變成狗界張家朗！

▾▾▾點擊圖片放大看，豌豆現時樣子的帥氣程度！▾▾▾



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網民看到牠們的甜蜜相處時刻後，紛紛笑指「如果世上有輪迴，我相信牠們就是英台與山伯」、「別人家的寵物總是不會讓人失望」、「看見這倆只可愛的小寵物，心傷了都被療癒了」、「感覺像情侶」、「前世是夫妻啦，好可愛」、「第一次見面貓貓的一臉嫌棄也太好笑了」。

▼▼同場加映：台灣有一隻柴犬「肉鬆」年紀雖小，但已經非常好色，日前牠趁姐姐不為意闖入廁所，偷了一塊衛生巾出來。之後還在哥哥大便時，叼走他的內褲，好色舉動令全家人笑瘋。當哥哥聽到他們的笑聲時，才驚覺自己的內褲不翼而飛，非常生氣，最終肉鬆落得超慘淡的下場！▼▼



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▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中的柴犬「億億」最愛咬穿他的衣物，爸爸累計已經有超過十條內褲被咬爛。這天主人發現億億又重複犯錯，所以要牠掛著內褲反省。誰知億億低頭道歉5分鐘後，竟然隨即露出狗性，令爸爸非常無奈！▼▼



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