假如東京奧運加入「逗貓項目」　30款貓奧競賽圖案　貓奴必有共鳴

當大家專注地觀看着奧運選手精采絕倫的比賽時，會否因此而忽略了家中喵主子呢？

東京奧運2020的開幕禮上，大會參考日本經典綜藝節目《超級變變變》方式，以真人演繹50組經典奧運項目圖案，令不少人嘆為觀止！這個表演亦激發了不少設計師的小宇宙，嘗試把貓奴的日常生活加入奧運，把項目圖案加入貓咪，讓大家看到後會心微笑。不知大家覺得哪一個項目最有共鳴呢？



今屆2020東京奧運，大會邀得日本平面設計師廣村正彰以1964年東奧的圖標作為設計藍本，重新設計奧運會及殘奧會各項目的動態圖標，一時引來不少人二次創作的靈感。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

奧運運動競賽圖標，一直以來都以簡約線條來表達，但又能讓人輕鬆辨別出是哪一種運動。這類象形符號 Pictogram突然間就了熱門關鍵字，不少人將這些奧運項目圖案變成動漫角色，EVA、街霸、Monster Hunter Rise、銀魂等都有，而令貓奴最關注的，當然是以圍繞喵星人生活日常為主題的圖案。

點擊圖片放大看，喵星人作為主的圖案，哪一款令你感到最有共鳴？

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對於這些創意圖案，只要你是貓奴便一定懂。線條簡約但每張都很有共鳴，貓奴們都在腦海裏浮現貓咪奧運的畫面。「擒抓術超難……我可能連資格賽都進不去」、「我可以參加五公斤量級的負重大賽」、「原來我日常都在練習，我要挑戰全能」、「我綜合貓術，有世界排名的機會」、「競吸是否能得第一」、「我可以去報名10項全能呢！我的喵啊！」、「居然沒有看小鳥比賽」、「有伸懶腰兼愛睏打哈欠的比賽嗎？」

▼▼同場加映：日本有貓奴在Twitter上分享了一段玩Switch遊戲《Fit Boxing 2》的生活日常影片。由於這是一款運動類遊戲，因此需要對着電視屏幕互動並原地踏步。但這行為，便引起了貓主子注意力，並亂入其中。令貓奴玩遊戲也大為崩潰。▼▼



▼▼點擊圖片放大看，究竟貓咪亂入後，如何令這互動遊戲秒打開高難度模式？▼▼



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點擊連結看全文：唐貓｜媽媽玩Switch拳擊遊戲遭橘貓亂入 強行切換「高難度模式」

▼▼同場加映：外國有一隻貓咪初次來到沙灘，卻遇到海風狂吹，令牠留下不愉快經歷。但媽媽卻認為牠被大風吹得臉容扭曲的樣子實在太有趣了，於是替牠瘋狂拍照，並分享到社交平台，最終更成為網上熱話，萬人大讚貓咪可愛極了。▼▼



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