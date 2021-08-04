貓咪不只睡覺耍廢　還懂得收銀　50張照片幫貓店長大平反

人們相信貓咪有招財的能力，因此有「招財貓」之說，令貓咪被視為吉祥物。

現在也有愈來愈多店家喜歡在店鋪裏養貓，因為貓咪不但擁有捉老鼠的才能，避免店鋪內的商品、食物受到老鼠的侵害， 而且貓咪可愛的外表可以吸引到更多客人，從而增加商店生意，是貨真價實的「招財貓」！



貓店長：「要上貨了。」（Twitter@Bodega Cats）

這些照片均由Twitter用戶@Bodega Cats所分享，平台收集了50家商店內養的貓咪，這些貓咪被稱為「貓店長」，各自打理著店舖。別以為貓店長只會吃飯偷懶，牠們勤懇工作的樣子，都被愛貓之人拍下來並分享網絡上，為牠們大平反！不少網民們大讚「店長貓」凡事親力親為！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾▾▾點擊圖片放大看：50隻貓店長勤勞工作的瞬間！▾▾▾

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對於「貓店長」們的逗趣行為，不少網民紛紛留言，「快給牠加小魚乾」、「好傢伙！比我還敬業」、「熱情叫賣的模樣也太可愛了吧」、「欠貓咪一座奧斯卡獎」、「我好奇是誰出糧！」、 「犯規！我怎麼拒絕這個銷售」、「最佳店長」。

▼▼同場加映：日本有主人收養了一隻孤苦無依的小橘貓Koma，由於怕牠不適應，所以安排了一個咸蛋超人玩具陪牠，並拍下張張溫馨照片。不過隨著貓咪的年紀漸長，咸蛋超人出現的機率好像越來越少，甚至連一年一度的生日也缺席了。難道他發生了什麼事嗎？▼▼



▾點撃圖片放大：重溫咸蛋超人與橘貓Koma的溫馨片段▾



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▼▼同場加映：日本有位網民在Twitter分享去年7月在路上撿到一隻受傷的流浪貓，轉眼8個月過去，原本瘦弱的小貓已經長成一隻巨貓。牠小時候特別喜歡跳到爸爸的肩膀上看風景，不過牠好像不知道自己已經長大成巨貓，到現在還是喜歡跳到爸爸肩上，網民看完都大呼：壓到變五十肩！▼▼



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