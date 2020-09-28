貓行為│媽抱半天仍然哭不停　黑貓走近一個犧牲舉動　妹1分鐘入睡

台灣有位半歲大的女嬰，她每天睡前都會大哭大鬧，就連媽媽也拿她沒辦法，黑貓哥做了一個窩心小舉動後，女嬰竟然立即安靜下來，秒速入睡，到底牠用了什麼方法呢？

黑貓哥「歐v」時常陪在妹妹身邊。（受訪者提供）

台灣媽媽朱大勤日前在社交平台分享了篇帖文，指她抱了大哭的女兒半天也沒用，黑貓哥看到妹妹在哭就秒衝過來，結果用了1分鐘就讓妹妹入睡。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽媽接受《香港01》訪問指，黑貓哥叫「歐v」，是她6年前撿回家養的貓咪，平日性格超親人。她半夜穿羊水，也是歐v機靈地把她叫醒，從此牠就跟妹妹有著密不可分的關係，「他們兩個感情很好，歐v大概有什麼巫術，每次妹妹哭鬧，只要看到牠，然後就睡了。」到底歐v有什麼巫術呢？

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「妹妹睡前都會哭，歐v以前會逃走，現在好像習慣了，會比較敢過去陪妹妹。」她家裏養了7隻貓，只有歐v跟妹妹的感情最好，近月還擔起保母的職責，不單會跟妹妹玩耍，還會哄妹妹睡覺，十足金牌保母。

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日本的曼基貓姐姐「Myu」，在去年底增添了一位「妹妹」！原來貓主Erika去年誕下了小寶寶，Myu就榮升為姐姐，並擔當保母的職責，時刻呵護妹妹。最近媽Erika發現他們越來越似樣，有時候就連行為都一模一樣！

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有位有港媽在社交群組發布了一張英國短毛貓與孩子的照片，表示他們相處第五個年頭，不單長相越來越似，連行為都開始一致！

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