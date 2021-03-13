貓行為｜貓咪每日清潔身體超過800次　揭開貓咪舔毛5大原因

撰文： 波奇網 最後更新日期： 2021-03-13 08:02

和貓咪一起生活，很多鏟屎官都會遇到這樣的情況：貓咪拱起身子劇烈嘔吐！看起來非常難受。貓咪在吃到異物時，會通過嘔吐的方式，將異物排出，這其中就包括牠們每天吃進肚子的貓毛！

其實，大部分貓咪會主動吐毛球或者把毛髮消化掉，排便出來，這樣的話對健康是沒什麼影響的，但是少部分貓咪沒辦法排出毛球，就會容易堆積在胃裡，出現問題了。

貓咪可以不舔毛嗎？

先說答案：不能！想知道原因，需要先了解一下貓咪為什麼會那麼喜歡舔毛？👇👇👇

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所以，我們的結論是：貓咪是一定要舔毛的，而且牠們也會掉很多毛，這是牠們的天性，如果養貓，一定要理解這一點。

千萬別把毛都剃光！

有人為了防止貓咪掉毛或者不想讓牠們舔進去很多毛，乾脆就把毛都剃光了，我想說，千萬不要這麼做啊！

貓咪也是有尊嚴的，把貓毛剃光，可能會導致牠們心情抑鬱，而且沒有了毛髮的保護，牠們會更容易受傷，也更容易感染皮膚病。

該怎樣預防毛球症？

最好的辦法，就是每天給貓咪梳毛，牠們掉的毛很多都會浮在身體上，用梳子一梳就會掉下來，而且這種按摩方式也會增進感情，市面上的梳子有很多不同種類。貓咪的喜好和接受程度也會有所不同，大家多試幾款，總會找到貓咪喜歡的。

然後，可以餵食貓草或者化毛產品，很多貓咪嘴巴很刁，不願意吃貓草。也是建議大家多嘗試幾種，找到貓咪願意吃的那個，大部分禾本科的植物都可以試試。

最後，希望各位的毛孩子都能健健康康地成長！

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