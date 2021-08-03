拉布拉多犬被逼做小老虎奶媽　一臉無奈向職員投訴　網民笑到流淚

撰文：何東緯
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母愛的偉大，是可以跨越種族界限。
在山東煙台，龍口動物園裏有母老虎早前剛誕下了數隻小老虎，但母老虎卻不願意餵奶給小老虎，結果動物園職員找來一隻拉布拉多犬作奶媽，成功給小老虎餵哺。雖然小老虎們吃得很開心，但狗媽媽卻一臉無奈，像是不知為何自己突然多了幾隻奇怪的小孩。

這個充滿母愛，但又令人哭笑不得的故事，來自山東煙台的龍口動物園。據動物園職員表示，早前園裏的母老虎，剛誕下了數隻小老虎。怎料，母老虎卻怎樣也不肯去餵小孩，甚至有咬小老虎的行為，令職員很是擔心。

由於實在沒法勉強母老虎去餵哺，結果職員只好找來一隻雌性的拉布拉多犬。沒料到小老虎十分喜歡這個另類代母，一一上前找奶吃。狗媽媽一臉無奈，像是沒法接受自己突然多了幾個孩子！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，拉布拉多犬變成奶媽後，牠那超無奈樣子，實在太有趣了。

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讓個性溫馴的拉不拉多犬充當奶媽，動物園的職員也是想盡辦法了。幸好小老虎來說「認奶不認娘」，有奶喝便好。現在小老虎已經完全把拉布拉多犬誤認是媽媽了，即使不是在喝奶，小老虎也是黏在狗狗身旁！

網民們看到拉拉餵小老虎這跨種族哺乳的畫面，都感受到母愛的偉大。「媽媽就是這麼偉大」、「很有愛的畫面！」、「有奶便是娘」、「虎父無犬子，但這次是犬母虎子」、「拉拉一臉委屈樣」、「這不是我的孩子」、「狗媽媽感到超無奈」、「拉拉心想：為何我要帶別人家的小孩？」

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▼▼同場加映：早前，土耳其有位狗主突然感到身體不適，幸好及時被救護車送到醫院。眼見爸突然不適被送走，他飼養的狗狗感到非常擔心，於是一直追著救護車，追到醫院門外。從那天開始，牠就一復一日做出超窩心的行為，直至爸平安回家。▼▼

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