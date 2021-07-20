拉布拉多犬遭遺棄4000米高山　見途人靠近急作出人性舉動改寫命運

可以不愛，但請別傷害！就算是無能力再養毛孩，也應替牠們安排好日後生活。

這宗棄養事件，發生在四川省甘孜州的折多山。這裏是一座高4962米的山峰，四周環境秀麗，是很適合徒步行山的好地方。只是6月中旬，有人駕車途經山上，卻在荒山野嶺裏，看到有黑色小點在慢慢移動。當車子放慢車速後，才發現是一隻黑色狗正在追上來。



為何會有一隻黑色拉布拉多犬，會獨自在山頭上呢？（今日頭條）

事件發生在6月12日，一名女子和同事因工作關係，途經四川省甘孜州的折多山。當日工作完成後，他們開車離開，卻留意到車子後方有黑影在移動。當他們把車子慢駛時，赫然發現一隻黑色拉布拉多犬靠近了。

當把車子停下來時，這黑拉拉便做了一個人性舉動，令女子不知所措，最終決定讓牠上車帶到山下，並嘗試替牠尋覓原主人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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一隻狗為何會出現在山頭上呢？加上牠有項圈，明顯曾有人飼養。是被帶到山頭棄養？還是只因不小心走失？由於狗狗體內沒晶片，因此沒法得知真正答案。

如果狗狗真的是走失，希望牠能盡快與主人團聚；如果牠是被棄養，也祝願牠能找到一個真正愛牠、永遠不會拋棄牠的新主人。

▼▼同場加映：台灣有隻拉拉非常喜歡撿木頭，日前牠看到媽在欄杆外鋸木頭，馬上就露出愉快的表情想討一枝，結果木頭竟然擋在欄外！牠花了一點時間，終於想到方法解決眼前的危機！▼▼



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▼▼同場加映：台灣一個網民最近在網上分享了她家巧克力拉拉的近照，她說若把牠帶到街上，十個個人當中九成人都會錯認拉拉的性別，令她深感無奈。雖然牠不笑的樣子比較嚴肅，但其實牠是一個很愛撒嬌的孩子。▼▼



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