貓奴噩夢！食物、飲品總是沾滿貓毛？30隻為食貓偷吃食物的瞬間

有些絕望，只有養貓的鏟屎官才能親身體會。

對於從未養過貓的人來說，貓咪在他們心中就像可愛的小天使一樣，卻不知道貓咪搗蛋、偷吃的功力絕對不比狗狗差，常常把鏟屎官折磨到奔潰邊緣！



（@Boredpanda）

對於貓奴來說，貓咪就是主子，牠們做什麼都只能乖乖順從！雖然「貓咪永遠是對的」，但當看到剛買回家的食物，馬上就被家中的貓咪偷偷吃掉，內心還是會忍不住吶喊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這組照片均來自國外網站Boredpanda所分享的，這裏收集30個貓咪偷吃畫面，單看照片已經能夠感受到貓奴們食物被偷的悲慘心情！

▾▾▾點擊圖片放大看：30隻貓貓偷吃被當場抓包畫面！▾▾▾



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同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，日前帶家中黑貓「鐵蛋」看診回家後，牠竟然從此愛上看獸醫，每天自行鑽入飛機籠等外出，一待就幾小時，令媽媽非常無言，「強烈懷疑牠得了斯德哥爾摩症候群，愛上了侵犯牠的醫生叔叔」，原來鐵蛋有這樣的行為改變，全因獸醫叔叔對牠有特別服務！



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同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，日前她下班回家發現家中唐貓「貝果」一直呆站房門口，不敢入內，她上前看個究竟，才發現原來房內有「結界陣」，阻擋貝果去路！



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