柴犬｜失控狗狗衝泥漿瘋狂打滾　一秒變種成彈塗魚　網民笑不停

當貪玩的柴犬百厭起來，真的是難以控制，令你束手無策。

這隻生活在台灣新竹的狗狗叫Aki，是隻1歲多的柴犬妹妹。平日活潑好動，常在家裏搞破壞。這天，爸爸趁着雨後放晴，帶牠外出散步。但忘了連日大雨，四周都是泥巴。而失控的Aki看到泥地卻顯得異常興奮。結果，Aki高興地來了個泥漿浴，爸爸除了苦笑外，還能怎樣呢？



Aki：我只不過是去泡個泥漿浴，有什麼好緊張的？（ig@mumudventurer）

這是個令人哭笑不得的柴犬百厭故事，網民看到第一秒便笑了出來，只是作為飼主的爸爸，卻很是無奈只能苦笑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

原來，這天爸爸趁着沒有下雨，想帶家中柴犬Aki去散步。只是雨後整片田都是泥巴，爸爸才放開牽繩便後悔。奔跑了出去的Aki，在泥漿裏翻滾跳躍，開心到不得了，玩得全身都是泥卻超級滿足。爸爸在旁看到一切感到很是無奈：「一個柴犬的外表，卻有彈塗魚的基因。」

點擊圖片放大看，究竟為何爸爸會認為柴犬Aki有着彈塗魚的靈魂呢？

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當爸爸把Aki瘋狂在泥漿裏玩耍的影片，分享到社交平台後，網民們都表示很佩服爸爸的EQ。「換了是我家狗狗的話，我會瘋掉！」、「不知要花多小時間，才能把泥巴洗乾淨」、「看Aki在泥巴裏的笑容，就讓牠瘋一會兒吧！」、「好爸爸就是放縱女兒」、「太太太可愛了」、「清蒸還是紅燒較好？」、「直接製成乞衣柴來吃！」

▼▼同場加映：日本一網民常常在社交平台分享他和柴犬「Kairi」生活日常。最近，他上傳的一段短片引來網民們熱議，短片中牠為躲避洗澡，試圖嘗試跳段芭蕾舞藉此轉移爸爸注意力。乍看之下，真有股奧黛麗．赫本跳芭蕾舞的味道～▼▼



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▼▼同場加映：台灣有隻柴犬「饅頭」從小就討厭洗澡，每當聽到「饅頭洗澡」一話時，牠都會秒速跑走。有一年冬天，饅頭已經3個月無沖涼，全身發出濃濃異味，姨姨受不了就拉牠去浴室大清洗。誰知報復心超強的饅頭，洗澡後竟然想到用自己的大便復仇，姨姨入到房後，見到眼前一幕後，隨即崩潰。▼▼



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