唐貓｜媽起床見枕頭有陌生短髮　摸頭掉一大坨崩潰怒吼　真兇是⋯

台灣有網民早上醒來發現枕頭上有一撮陌生的短髮，正當她感到奇怪之際，又在床上找到另一撮頭髮。正當她準備起床時，察覺一大撮頭髮緩緩飄落到她的肩膀上，原來那些「陌生的短髮」是出自她的頭上！嚇得她馬上伸出手摸頭崩潰怒吼！

她馬上質問睡在床上的虎斑貓 「Freefree」，不過牠一臉狀況外，讓她不禁懷疑自己掉髮跟靈異事件有關？



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居住台灣基隆市飼主Ann在接受《香港01》訪問時表示，早上起床的時候看見虎斑貓「Freefree」霸佔一大半枕頭壓得她脖子生疼，準備鬆一鬆脖子時察覺有一撮陌生的短髮掉手上，嚇得她完全清醒過來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

她揭開被子，結果又看到另一撮頭髮，令她頓時嚇呆了。她無意識摸了摸頭髮，發現一大撮頭髮掉下來，令她立即崩潰怒吼！她拿起頭髮質問整晚睡在旁邊的Freefree，牠一臉無辜的盯著媽媽，難道這件事另有內情？

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媽媽將照片分享到社交平台後，網友紛紛表示：「這位姐，妳也睡太熟了吧」、「牠嫌棄妳頭毛太厚，幫妳打薄」、「牠半夜是拿剪刀剪妳頭髮吧....」、「太扯了吧，妳是養到除草機嗎？」、「被貓生耽誤的理髮師」、「直接不用去剪髮欸」、「毛孩子好通人性！」。

▼▼同場加映：台灣網民日前在社交媒體分享近日收養一了流浪貓，怎料一星期後這隻得知自己有新家的貓咪竟送上4份神秘禮物報恩，令她大喊一闊三大！▼▼



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▼▼同場加映：日本有位網民在Twitter分享去年7月在路上撿到一隻受傷的流浪貓，轉眼8個月過去，原本瘦弱的小貓已經長成一隻巨貓。不過牠好像不知道自己已經長大，到現在還是喜歡跳到爸爸肩上，網民看完都大呼：壓到變五十肩！▼▼



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