媽偷拍唐貓把玩戰利品過程　喵下秒大方送禮　媽驚嚇到尖叫不斷

喵星人的腦袋裏在想什麼，真的是難以理解。

這段極令人崩潰的影片，由台灣網民陳嬿妮分享出來。只見貓咪愉快地玩弄戰利品，而奴才卻在一旁拍片。或許，貓咪以為貓奴想一起玩，於是大方地把戰利品撥給奴才，結果卻換來一陣尖叫聲。



約瑟芬：「媽媽，你想要的話你就說話嘛，你不說我怎麼知道你想要呢？」（受訪者提供）

這隻大方送禮的貓咪叫「約瑟芬」，今年才1歲多。牠平日很少出門，就愛呆呆趴到窗前看鳥。這天，約瑟芬遇到不請自來的客人，牠滿以為是玩具，於是玩弄在手裏。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓奴留意到約瑟芬找到新玩具，於是想拍片紀錄下來。當時已與貓主子保持安全位置，以為十分安全。沒想到下一秒，約瑟芬以為貓奴想一起玩，於是大方送禮，結果卻換來貓奴一陣尖叫聲。

點擊圖片放大看，究竟貓咪約瑟芬送上什麼大禮，令貓奴要尖叫起來？

+ 21

這段喵星人送禮影片，引起不少網民共鳴。因為貓咪就是這樣，做出來的事總是令人摸不着頭腦。最後一幕尖叫聲，網民都更是極有共鳴！「差點把自己手機丟出去」、「絕對不要相信與貓的安全距離啊！牠們一撥就慘劇」、「飛起來的瞬間我也尖叫了」、「這個畫面不能只有我看到」、「這貓沒救了」、「果然沒讓我失望這影片」、「貓咪表示：明明很好玩」、「我的音量比影片裏的音量還要大聲」、「看你很想要，給你啦」、「好險有看標題有心理準備，不然我也差點尖叫了」。

台灣有貓主表示，3年多前她一直餵養家樓下的浪貓「皮卡邱」，有天貓貓被鄰居帶回家收養，但幾小時後卻被遺棄。皮卡邱很是難過，她決定要誘捕牠，替牠尋家，誰料皮卡邱突然失蹤，於是她拜託其他流浪貓，幫忙一起尋找皮卡邱！



▾▾▾點擊圖片放大看，究竟皮卡邱最後結局會是如何？▾▾▾

+ 31

點擊連結看全文：流浪貓剛有家就遭遺棄繼而失蹤 暖心女託貓同伴尋找 結局反高潮

▼▼台灣有貓主表示，早前一直餵養的流浪貓「斑斑」，突然消失三天。當再見到牠時，斑斑竟然躲在店外廢棄的紙箱裏，眼睛被狗咬到爆開，口鼻都撕裂。斑斑送到醫院搶救時，獸醫發現原來牠懷孕，要緊急剖腹，究竟最後斑斑能否母子平安呢？▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，究竟斑斑一家，最後能否安然無恙？▾▾▾



+ 42

點擊連結看全文：流浪貓｜懷孕唐貓媽媽被狗咬爆眼上門求救 獸醫緊急剖腹結局…