漁夫貓激戰八爪魚　墨汁濺滿臉　浮誇演技奪貓界奧斯卡

日本一名飼主在社交平台曬出一系列自家主子「Michiru」勇戰八爪魚娃娃照片，只見圖中 「Michiru 」拳擊選手般威風凜凜站在章魚身面前，搭配臉上像剛大戰過後墨魚汁濺滿臉的黑點，演技爆棚奪貓界奧斯卡影帝！



（漁夫貓今天抓魚。Twitter@熱海MuddyCat）

日本靜岡縣熱海市的一間酒吧裏，有一隻外表獨特的貓店長叫「Michiru」。牠天生臉上長有很多黑色斑點花紋，像是不小心被墨汁濺到臉的樣子，看起來非常有喜感，清奇的長相也讓很多人對牠過目不忘，吸引許多客人慕名前往酒吧，成了名副其實的招財貓呢！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

早前，主人在社交平台曬出一系列「Michiru大戰八爪魚」的照片，畫面十分滑稽，引起網民瘋狂轉發。漁夫貓Michiru以浮誇演技演繹激戰八爪魚的畫面，連主人都不禁直讚演技爆棚，奪貓界奧斯卡影帝。

▼▼▼點擊圖片放大看：奧斯卡影帝Michiru ，到底怎樣激戰八爪魚！▼▼▼



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對於Michiru的逗趣行為，笑翻不少網民紛紛留言，「戰況激烈」、「演技超精湛！」、「大戰八爪魚表情太搞笑了吧」、「欠貓咪一座奧斯卡獎」、「精湛表演，快獎小魚乾」、 「臉上的斑點花紋跟八爪魚太搭了！」、「那黑眼圈好可愛」。

▼▼同場加映：最近，台灣桃園貓奴陳昭蓉，在社交平台上，分享了家中兩隻愛貓的合照。當中兩隻虎斑貓，一隻豎耳臉尖，一隻摺耳圓臉。驟眼看過去，明顯覺得右邊的摺耳虎斑貓較為肥胖。但媽媽立即出來幫牠平反，指「臉圓錯了嗎？」▼▼



▼▼點擊圖片放大看，究竟兩隻貓咪的實際體重是多少？▼▼

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▼▼同場加映：台北市一飼主早前在社交平台分享自己在家跳舞短片，畫面中自家虎斑貓「咪咪」似乎不服爸爸獨自跳舞，想上前與爸爸battle一下。但技不如人的牠開始暴走模式，氣急敗壞追著爸爸咬，逗趣的畫面分享出來笑翻無數人。▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看：爸爸到底有什麼慘烈的下場?▾▾▾



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