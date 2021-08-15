哥基犬｜白癡爸炫耀家中有讀卡基　媽見卡插在狗邪惡洞口　結局⋯

人類太過無聊，有時候遭殃的會是毛孩！

在台灣，有網民將一張哥基犬屁股的相片分享到社交平台，隨即引起不少網民回應。只見一隻趴着的哥基犬，屁股位置有異常物體存在。「男友拍了照片後，跟我說『這是讀卡基耶』」令媽媽看到後為之氣結。



蹦啾表示，這裏沒有我的事，我就先去休息了。（受訪者提供）

這張令人哭笑不得的相片，由台灣網民劉艾瑪所分享出來。只見一隻趴着的哥基犬，屁股上插着一件異物，令整張相片十分詭異。在旁的說明文字是「男友拍了照片後，跟我說『這是讀卡基耶』」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽媽看到這情況，第一時間還想笑一笑，但看清楚哥基屁屁插着的是她的健保卡時，她便

點擊圖片放大看，究竟爸爸將媽媽的健保卡，如何插到哥基犬屁屁上，令媽媽氣炸呢！

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對於爸爸的這個無聊惡作劇，網民看到後雖然都笑了出來，但也有人表示同情，不知健保卡還能使用嗎？「插錯了，晶片要朝內～（誤）」、「把男友的臉放進去，看有沒有人臉辨識功能」、「後面的眼神帶殺氣」、「男友還活着？」、「求除臭方法！」、「有味道的讀卡基怎麼賣？」、「有點臭臭的」、「我想要的是提款基」！

▼▼同場加映：台灣一名網民近日在社交網站上分享了令她非常感動的一幕。網民表示自己在一年前領養了一隻柴犬奶奶，但因為牠過去在繁殖場的經歷，使牠無法和家中的狗狗相處，更不懂得如何向人撒嬌。沒想到新來的小哥基在短短一個月，便把柴犬奶奶緊鎖的心房打開，而背後的原因竟源於一次次的心碎別離。▼▼



【▾▾▾點擊圖片放大看：柔柔願意向小哥基打開心房的原因吧！▾▾▾】



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點擊連結看全文：柴犬｜孤僻老犬竟主動照顧小哥基 媽揭牠悲劇狗生 網民秒淚崩

▼▼同場加映：這個催淚的母愛故事，來自重慶的巫女士所分享。她家中養了一對哥基犬，早前誕下了4隻小狗。可惜很不幸地，小狗們相繼離世，這令狗媽媽相當傷心難過，更連續一星期不肯吃東西。狗媽媽在送別小狗時更做出人性舉動，令人看到很感到心酸。▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，究竟狗媽媽、爸爸做了什麼，令網民都動容了▾▾▾



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