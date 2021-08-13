布偶貓｜鬼門關剛開25隻貓出籠　網民點算貓眼竟嚇到半死：心發寒

「一閃一閃小星星，一顆一顆亮晶晶。」兒歌給人的感覺都是開心快樂，但如果伴隨著的是令人心寒的鬼火畫面，你又會有什麼反應？

台灣有網民在社交平台表示，日前她睡覺前關燈，家中的多隻貓咪剛好盯著媽媽，貓眼睛就像一堆「恐怖鬼火」！她將照片分享至社交群組，結果詭異畫面令到無數網民嚇呆，他們點算貓眼數目時，更嚇到半死！



陳燕華早前睡覺關燈，拍下一張詭異照片！（受訪者提供）

網民陳燕華接受《香港01》訪問時表示，自己有25隻貓貓，牠們都是不同品種，部份是她救助的流浪貓、被人遺棄的藍貓、亦有買回來的摺耳貓、布偶貓等等，全部都已經絕育，年齡由5歲至15歲都有，是一個多貓家庭。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪們性格親人，非常聽話，亦會擔任貓保姆，幫忙照顧陳燕華的兩位女兒，令她非常欣慰。最近踏入農曆七月，是鬼門關大開的日子，陳燕華照顧完女兒入睡，準備關燈睡覺，誰知燈火一黑後，貓咪們剛好望著媽媽，牠們的眼睛就像一堆「恐怖鬼火」，不停一閃一閃！

無懼靈異事件的陳燕華即時拍下搞笑畫面，大眾網民看到後，紛紛毛骨悚然，當他們點算貓眼數目時，更直指「是要嚇死誰！」

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟為什麼網民點算貓眼時，會嚇到半死？▾▾▾



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網民看過「恐怖鬼火」照後皆指，「半夜起來尿尿應該會嚇死」、「稍微有點毛毛的，怎麼覺得背涼涼的」、「看得心裏發寒」、「應景7月～～～～～很恐怖」、「確定7月第一天就要這麼刺激？」、「是要嚇死誰」、「看了3秒才看懂，嚇死寶寶了」、「以為這裏是靈異公社」。

▼▼同場加映：在台灣，有網民剛搬了新家，沒想到女兒連續幾晚，在睡覺時像是被不明東西壓着，喘不過氣來而且動彈不得。媽媽大為緊張，決定熬夜也要查出真相。結果順利地揪出兇手，原來就是牠！▼▼



【點擊圖片放大看，究竟惡霸犬做了什麼行為，令女兒感到快要窒息】



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▼▼同場加映：這則有趣的事件，由網民delpilot在Twitter分享出來。他指某天午睡醒來，忽然發現手臂上多了幾個神秘的痕跡。於是拿出手機拍下，並分享到網上救助。不過，心水清的網民很快就找出兇手了，這幾個烙印，不就是貓咪肉球嗎？▼▼



【點擊圖片放大看，貓咪是如何深情地在貓奴手上留下神秘烙印】



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