唐狗「金豬」剛進家時被爸冷淡對待　兩小時內全屋人地位大倒轉

有時候，嘴裏說的往往與作出的行為是相反的。

生活在香港的唐狗金豬，當初進入家門時，爸爸反應很是冷淡，只是看了一眼就走開繼續忙自己的事。沒想到，當姐姐們都在忙收拾地方讓狗狗安頓下來時，爸爸卻趁大家不為意時，做了一個放下身段的行為，令全家人都感受到金豬的魅力沒法擋。



Chow Cheuk Ying在接受《香港01》訪問時表示，爸爸其實是同意養狗的，只是一直以來表現冷淡並不雀躍。而且她也答應了，會親手照顧金豬的生活瑣碎事，不用爸爸費心。

在接金豬回家時，爸爸反應還是若無其事般，看了看便繼續忙自己的事。沒想到金豬進家還不足兩個小時，爸爸便趁大家不留意時，偷偷和金豬互動起來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟金豬進家後，爸爸怎樣偷偷和金豬互動起來？

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當網民看到金豬的成長變化，又看到牠如何攻陷爸爸的心時，大家都笑着說要提防小心，姐姐在家中的地位可能已岌岌可危了！「再過幾天就會發現，牠才是親生的，而你是領養的」、「奶狗奶貓很難不融化」、「快去看看你的房間還在嗎？是不是變成這小可愛的房間了」、「有全家人的愛，這孩子將來一定是頭好壯壯的，祝幸褔健康每一天」、「這個嘛… 請做好心理準備，以後家裡就沒有你的地位了」。

▼▼同場加映：台灣有隻柴犬「饅頭」從小就討厭洗澡，每當聽到「饅頭洗澡」一話時，牠都會秒速跑走。有一年冬天，饅頭已經3個月無沖涼，全身發出濃濃異味，姨姨受不了就拉牠去浴室大清洗。誰知報復心超強的饅頭，洗澡後竟然想到用自己的大便復仇，姨姨入到房後，見到眼前一幕後，隨即崩潰。▼▼



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▼▼同場加映：台灣有狗主表示，最近在收容所領養了一隻4歲唐狗「Eamon」，回家後主人帶牠到醫院洗澡及剃毛。隔天主人幫狗狗拍照時，竟然發現牠下身驚現「巨鵰」！多名男網民見狀後，紛紛自愧不如，更指Eamon是「狗界加滕鷹」！▼▼



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