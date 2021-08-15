貓行為｜去廁所充滿奇怪儀式　暴走又大叫？拆解3大貓咪怪行為

身為合格貓奴，想必大家都會偷偷觀察貓主子上廁所，也一定會發現牠們上完廁所後有不少神秘儀式，這篇文章就帶大家看看，這些儀式背後的涵義。

文：Q小蓉／滔客



貓咪上廁所為何會有各種神秘儀式？（點擊圖片查看👇👇👇）

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1. 上完廁所對你喵喵大叫

上完廁所會看著你喵喵叫的貓咪，其實已經把你當成媽媽了。自然界中，母貓會幫幼貓舔肛門清理，有些貓咪會保有這樣的習慣，上完廁所就想找媽媽幫牠清理。

但一般貓咪讓牠們自行清理就可以了，除非是長毛貓，或是生病、太胖、年紀太大而無法自行清理，才需要我們幫忙。

2. 上完廁所以跑百米的速度爆衝出貓砂盆

上完廁所爆衝的怪癖也是來自貓咪的天性。貓咪之所以會埋砂，是為了怕天敵發現自己的蹤跡，所以會用砂子埋住自己的排泄物，掩蓋氣味，因此在自然界中，貓咪會選擇在遠離生活區域的地方上廁所。

上廁所時不但有氣味明顯的排泄物可能會暴露自己的行蹤，而且最沒有防備、無法立即逃跑，所以上完廁所埋完砂，貓咪就會迅速逃離這個「危險的地方」。

3. 上廁所時站在貓砂盆邊緣，打死不願意碰到貓砂

這一點就不能算在貓咪頭上了。有可能是你的貓砂太刺腳，或貓咪腳上有傷，站在貓砂上會痛；也有可能是貓砂盆太髒，愛乾淨的貓咪不希望自己乾淨的香腳丫被弄髒了。

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