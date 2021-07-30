橘貓是吃貨的代名詞？牠壽命還比其他貓長！7個關於橘貓的冷知識

橘貓，作為最受歡迎的毛色之一，即使是不養貓的人也可以脫口而出：十隻橘貓九隻胖，還有一隻特別胖！



但是可愛的「小橙子」們除了這個標籤以外，還有很多有趣的冷知識哦。下次再也別只說人家「月半」啦~

7個橘貓有趣冷知識（按圖看清👇👇👇）

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1. 橘貓不是指品種，而是毛色

「橘」指的是貓咪特定的毛髮顏色，就像「藍白、藍灰、黑白」一樣，而不是具體的某一品種~不管是英短、加菲、緬因、金吉拉，還是我們最愛的中華田園貓，只要毛髮是橘色的都可以稱為「橘貓」哦！

2. 所有的橘貓都是虎斑紋

不會有純色橘貓的存在！毛髮都會呈現出虎斑花紋~按照花紋大概可以分類為4種：

- 經典虎斑紋：身體兩側有醒目的旋渦圖案 ——就像大理石蛋糕！

- 鯖魚虎斑紋：身體兩側有上下垂直的細窄條紋，就像魚骨架，所以也叫魚骨紋。

- 斑點虎斑紋：由圓形、橢圓形或短條紋組成，碎碎短短、可大可小、不是完整的長線條。

- 多層色虎斑紋：身上毛髮的顏色漸變，有層次感，沒有明顯的條紋或斑點，但依舊躲不過「虎斑」定律——全在臉部！



3. 橘貓家族「陽盛陰衰」

和三花相反，橘貓群體裡公貓更多！公母比例約為4：1。在遺傳學中，橘色毛髮受X染色體的影響，因此母貓（XX染色體）需要父母共同傳遞橙色基因，而公貓（XY染色體）只需要來自母親的橙色基因。如果你擁有一隻母橘貓，那可太幸運了！

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4. 愛吃不挑食，還懶得動

橘貓祖上多為流浪貓，高進化、高混血，腸胃消化功能強大，而且不喜歡運動（就是懶啦…）。再加上公貓本身就比母貓的體型更大，所以才會給人留下「胖」的印象。

5. 綽號最多，且幾乎都與吃有關

沒有任何一種動物，可以像橘貓一樣擁有這~麼多的綽號。而且各國鏟屎官對橘貓的「愛稱」超有默契，大部分都與吃有關：桔子、橙、果醬、薑…也是很符合貪吃的形象了！

6. 橘色貓相對來說更長壽

據統計資料顯示，相同的品種中，橘色貓咪比其他花色的貓要活得更長。當然，前提是幫牠控制飲食、保持健康，才可以陪伴鏟屎官更久~

7. 橘色也分很多種色號

橘貓的顏色並不是固定的，有偏紅、偏橘或是偏白的色系，是不是像口紅色號一樣令人眼花呢？這取決於毛髮中褐黑色素（pheomelanin）的多寡，就像人類的紅頭髮一樣~

是不是瞬間覺得，自家橘的形象更加高大？下次再有人說牠什麼都不行只有胖，就可以理直氣壯的科普啦~

▼▼同場加映：在台灣新北市，有隻1歲大的橘貓「已定」因為貪吃，在清晨5時多趁家人沒留意時，吞下了這家中雜物，結果噎到又沒法吐出來，連用鼻子呼吸也成問題。媽媽得知後，趕緊送牠到24小時獸醫診所，幸好最終救回一命。▼▼



【點擊圖片放大看，究竟橘貓已定吞了什麼進肚裏，令牠幾乎沒法呼吸】



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