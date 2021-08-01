貓｜讓貓咪見到小孩再也不逃跑！4招教你如何讓孩子與貓星人相處

許多人會有刻板印象覺得貓咪不喜歡小孩，無法跟小孩一起相處，其實這完全是誤會喵星人。貓咪比起狗狗更敏感，也更需要獨立的空間，因此小孩對他們來說是「充滿驚喜」的生物，小孩一尖叫、不受控的跑來跑去、都會讓貓咪心生恐懼，如何讓小孩與貓咪和平相處，爸爸媽媽可是關鍵人物喔！

文：凱倫兒／滔客



如何讓小孩與貓咪和平相處？（按圖了解👇👇👇）

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「不要讓小孩追逐貓咪」

這舉動會嚇到貓咪，牠們不像狗狗一樣喜歡跟主人追著跑。如果小孩想要靠近貓咪可以伸手先讓貓咪聞氣味，再進一步摸摸牠們的頭。

「不要讓小孩硬抱貓咪」

有些小孩大一點後想跟貓咪親暱一些，會直接把貓咪抱著，但是小孩力氣畢竟還是有限，硬抱著貓咪會造成貓咪不舒服，下次看到小孩就先溜為妙。

「陪小孩跟貓咪玩」

讓孩子拿著貓咪喜歡的逗貓棒或是玩具，陪貓咪玩讓彼此產生信任感，之後貓咪在看到這個小孩的時候也比較不會有戒心。

「訓練小孩一起照顧貓咪」

孩子大一點的時候可以讓孩子學習幫貓咪梳毛、餵飯、換水等工作，讓他們彼此更多的接觸也會有更好的相處。

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其實貓咪要與小孩和平相處並非難事，但是在教導孩子如何接觸貓咪需要家長多花一些耐心教導，畢竟貓咪與狗的習性大不同，而讓貓咪知道家裡即將有小主人也是很重要的功課，可以在懷孕時期就多讓貓咪依偎在媽媽的肚子旁，牠們很聰明一定會知道即將有小生命的到來。

在孩子出生後一定會變得忙碌，但是也別忘了關心牠，每天摸摸牠跟牠說這個小生命也是你的弟弟或是妹妹，等到之後相處自然就會更順利。

▼▼同場加映：其實有不少香港運動員都是貓狗奴，他們還時常帶著貓狗一起做運動、練習！這次便整理了6位運動員和他們的寵物，讓大家能認識到他們的另一面！當中最為人所熟悉的，莫過於退役香港運動員方力申。▼▼



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