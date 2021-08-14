11歲唐狗不知被棄養燦笑到收容所　4個月後義工見憔悴一幕超揪心

你的十多年，就是牠的一生。為何能這麼殘忍，在牠年邁時棄養。

這個令人心酸的故事，來自台灣板橋的網民吳岱凌所分享出來。11歲的老唐狗Money，被前主人棄養到收容所。起初到收容所時，Money還是肥胖胖的，常常笑面迎人。只是４個月後，牠變得神情落寞，暴瘦了許多，似乎已意識到自己被主人拋棄了。



唐狗Money今年已11歲，牠在台灣板橋是當地的名犬，因為長久以來，牠的前主人都會放養Money在街上走動。由於Money親人不亂吠叫，因此附近的街坊都認識牠，更會主動餵牠吃東西。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

只是今年3月，Money的前主人卻突然決定要將牠棄養，更帶牠到了收容所，然後便再也沒有出現。可憐的Money不知被主人遺棄，仍一直傻傻地等待主人接牠回家。4個月前，動物義工吳岱凌到收容所時遇上了Money，並和牠開心地合照。但4個後再次遇上時，Money雙眼已失去了神彩，更消瘦了一圈，令人心痛。

點擊圖片放大看，看到Money剛到收容所時的照片，以及4個月後的改變，實在令人感到唏噓心酸。

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當網民們把Money4月份與8月份的照片相對比時，大家都能感受到牠的不安與憔悴。明明是隻這麼親人的狗狗，為何有人會忍心養了11年後，將最親近的人棄之不顧！「從有名字變成編號數字，棄養人真的......」、「天啦，老很多，臉上也不再有笑容」、「過去的就讓它過去了......祈求有愛的人，給牠一個機會吧」、「好可憐的孩子，飼主真的會有惡報的！」

不知道有沒有人會再給Money一個機會，給牠一個永遠的家？牠這麼友善親人，收容所不應是牠的終點，牠值得擁有更好的！

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，4年前開始擔任狗義工，拯救無數流浪動物，但原來他一直為浪浪付出心血及時間，卻漸漸忽略了家中愛犬「哥哥」，直至見到牠蒼老一幕，才慨嘆已經愛得太遲。▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，馬晨祥看到哥哥如何蒼老，才深感後悔？▾▾▾



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▼▼同場加映：台灣狗主早前指，家中金毛尋回犬大約一年半前，因腦膜瘤離世。當時狗狗體型太大，沒有醫生願意冒風險做手術，只能採取安寧治療，媽媽感到非常無助及內疚，久久未能釋懷。直至最近，她才得知原來狗狗患病時，知道自己時間無多，一早已經為媽媽準備一份禮物，長伴媽媽左右。▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，究竟狗狗準備了什麼禮物給媽媽？▾▾▾



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