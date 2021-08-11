百厭狗偷入花園自製泥漿面膜　回家地板全是狗腳印　媽嬲到翻白眼

愛美之心人人皆有，狗狗也不例外。

狗狗「Nora」日前與幾位狗朋友在花園開心玩耍，愛美的牠順道敷了個厚厚泥漿面膜再回家。媽媽看到滿地都是狗腳印，當場氣昏。Nora隨後還一臉憨笑迎接媽媽，炫耀牠的「美容成果」，讓她當場傻眼！



Nora：「我漂亮吧？」（Facebook@仰望）

台灣台中市的網民「仰望」最近暫託了一隻一歲大唐狗「Nora」，牠原本住在花蓮收容所，媽媽見牠的性格活潑，平日愛玩、親人，所以帶回來，想幫牠尋家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前，Nora跟狗朋友在花園一起遊玩，回家前還來個 「全身Spa 」，臉上塗了一個天然泥漿面膜，手腳也不忘塗上泥膜，把泥漿的功用發揮得淋漓盡致。媽媽看到Nora回來當場傻眼，不過Nora似乎不知道媽為何生氣，還笑容燦爛的跟她炫耀牠的美容成果。

▾▾▾點擊圖片放大看：到底Nora為自己準備怎樣的泥膜讓媽媽直接傻眼▾▾▾



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對於Nora的逗趣行為，笑翻不少網民並紛紛留言，「牠在敷泥漿面膜啦！」、「火山泥！懂用」、「牠很會享受！還會自己敷面膜」、「來個變臉」、「牠只是怕你看久失去新鮮感，偶爾要給你來點不一樣啊啊啊啊啊」、 「新造型很好看耶！」、「好會享受的狗狗」

▼▼同場加映：這個令狗狗感到失望的故事，來自台灣苗栗縣的網民所分享。爸爸指平日金毛尋回犬柚子就很喜歡去散步，每次讓牠上車，牠便知道可以去玩了。但這天，其實只是因為停電了，擔心待在家中太熱柚子受不了，於是才讓牠到車子上涼冷氣。當柚子知道不是去散步時，竟一秒變臉。▼▼



點擊圖片放大看，究竟柚子有多失望呢？看到牠的反應便可感受到！



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點擊連結看全文：金毛尋回犬｜狗狗坐上車以為去散步露燦笑 爸告知殘酷真相秒變臉

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，日前她與朋友坐在沙發玩電話耍廢，家中半歲大的金毛尋回犬疑似不滿被冷落，突然發癲隨機咬人，直接咬媽媽朋友的手臂，令她嚇到花容失色尖叫，其他人則在一旁大笑。網民看到超真實畫面照後笑瘋，更直指狗狗改錯名！▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，小金的真實姓名！▾▾▾



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