虎斑貓基因突變天生有4隻耳朵　以為無人問津卻遇上真愛命運逆轉

不能以貌取人，對貓咪也是。

Aslan是隻天生有4隻耳朵的虎斑貓，牠跟13位兄弟一同被送到收容所。然而，牠的同胎兄弟都被好心人逐一領養帶走，只有牠一個遲遲未有人領養。正當牠心灰意冷之際，Swati Komanduri從來沒有嫌棄牠，對牠一見鍾情，把牠帶回家，願意照顧牠一生一世。



這隻獨特的虎斑貓叫Aslan，生活在美國賓夕法尼亞州。牠因先天基因突變，在頭上長出了4隻耳朵！原本以為牠會無人問津，幸好媽媽Swati Komanduri，在去年6月份對她一見鍾情，從動物救援組織Animal Safe Haven and Adoptions領養了牠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

如今已經過了1年多，雖然Aslan有基因異常問題，但除了多了一雙耳朵外，基本上完全沒有影響到牠的日常生活。媽媽更表示Aslan是隻活潑開朗的貓咪，平日最愛看雪，喜歡在家中飛簷走壁，總是神出鬼沒。

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Aslan天生有4隻耳朵的特色，令牠在網上爆紅。Swati不時在Twitter和Instagram上，分享貓咪的最新情況。網民對Aslan這陽光男孩也是很喜歡，每次看到有新的生活照時，都會留言讚好。大家都很關心Aslan，會經常與Swati互動，談論Aslan的成長變化。最近，網民覺得Aslan有點肥了，可能要控制牠的食糧了。

▼▼同場加映：台灣有網民表示，最近一直餵飼在家附近的流浪貓，起初都沒有想過給牠一個家。但後來因擔心牠身體問題，決定將牠收編。媽媽本以為浪浪入屋後，一家人可以與牠融洽相處，誰不知20日後，她已經後悔莫及，更指「牠應該是轉世來報仇」。▼▼



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▼▼同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，最近她沖咖啡時，覺得風味大不如前，原本咖啡香味濃郁，但現時味道卻變得非常複雜。她大感不惑，明明咖啡豆都是很高質，沒有理由會發生這種情況，她更一度懷疑是否自己沖咖啡的手勢生疏。誰知兩星期後，她終於發現真相，極度崩潰！▼▼



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