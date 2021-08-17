6年前媽借錢籌藥費救重病小橘貓　今喵報恩成關鍵救命符

命運的安排是十分微妙的，當初一個決定，可能會改變你一生。

「六年前我救了你，六年後你救了我。」貓咪樂樂的媽媽，早前在網上討論區「Dcard」裏分享了一篇文章。她指自己在6年前，救起了一隻被人遺棄的貓咪，雖然知道要花大筆金錢去醫治，但她還是甘願去救活牠，結果她負債累累，要邊上學邊替人補習來還錢。不過，樂媽的心血沒有白費，經悉心照後，樂樂康復了，更在6年後報恩，成為了她的救命符。



這隻混種橘貓叫「樂樂」，牠在6年前與一堆繁殖場遺棄的貓咪被送到收容所，並遇上樂媽。當時樂樂的健康欠佳，不單皮膚發炎、耳朵有疥蟲，肚子還有寄生蟲。樂媽帶牠跑了5家獸醫診所，醫生都認為醫療費用過高，而且她當時還是學生，根本無法支付高昂的醫療費用，建議她不要救。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

但樂媽並沒有放棄，終於找到一家獸醫診所能讓她分期支付醫藥費用，她開始到處打工，慢慢償還醫療費。十分幸運地，樂樂在悉心照顧下，牠完全康復了，樂媽帶着牠遊山玩水，從此再也沒有分開過。

這些年來，樂媽與樂樂過着開心的日子，可是樂媽突然被憂鬱症困擾着，變得不想與人接觸，整天把自己困在房子裏，甚至想放棄人生。樂樂沒因此而離開媽媽，經常鼓勵著她，並在最關鍵一刻成為了她的「救命符」。

點擊圖片放大看，究竟樂樂如何拯救在憂鬱症中受痛苦的媽媽

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當樂媽分享她這些年來的經歷時，網民們都很被感動。樂樂果然是隻天使貓，就像樂媽所言：「六年前我救了你，六年後你救了我。」大家留言鼓勵樂媽，一切都會好起來，要撐下去。「貓咪是人生的導師」、「樂樂真的是老天派來的天使」、「樂媽跟樂樂都要健康快樂啊」、「所以我常說，收養不知道是你幫牠還是牠幫你，其實我們收穫總是比付出多！」

▼▼同場加映：台灣有飼主在Facebook開Post調侃「我養到一隻蝙蝠？」該主人更圖文並荗小黑貓「屁屁」被裝進襪子拎起來的照片，看起來根本就是隻蝙蝠，眾網民紛紛笑指：毫無違和感！▼▼



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▼同場加映：台灣有網民醒來發現枕頭上有一撮陌生的短髮，正當她感到奇怪之際，又在床上找到另一撮頭髮。她準備起床時，察覺一大撮頭髮緩緩飄落到她的肩膀上，原來那些「陌生的短髮」是出自她的頭上！嚇得她馬上伸出手摸頭崩潰怒吼！▼



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