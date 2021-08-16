唐貓｜貓界小林尊入屋後一日食足六餐　頂級豪華臀現身嚇呆網民

有時真的不可看輕流浪貓的爆發力。

台灣有貓主日前在社交平台表示，4個月前領養了一隻流浪貓「小花」，當時牠非常瘦弱，體重只有大約1.2公斤。誰知入屋後小花露出天生大胃王的本性，一日食足六餐！最終小花不負所望，已經變成貓界小林尊，下盤更可擺到幾圍！



小花到家時，樣子很可愛。（受訪者提供）

貓主Ku Hsuan接受《香港01》訪問時表示，小花個性很活潑，非常貪玩，平常摸牠或抱牠，愛貓都會即時發出呼嚕嚕的聲音。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

兩個月大的小花到家不久後，媽媽才發現原來牠是食物黑洞：「牠剛來時瘦瘦的，大約1.2公斤，一開始都定時定量餵養，但發現牠會一直喵喵叫的要飯，所以一天吃了五六餐的乾糧，一天也會給一餐罐罐，每個禮拜都有零食。」

Ku Hsuan指，起初有限制小花的食量，但之後發現完全沒有用，因為小花的肚子簡直是無底洞！終於入屋4個月的小花，樣子超崩壞，更擁有一個頂級豪華臀，令網民嚇呆。

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網民看到小花的真身之後，不禁笑指「顏色分布好得意，特別的貓給特別的妳」、「被調包了嗎？」、「變種小花貓」、「詐騙集團」、「三花就是傲嬌公主」、「真可愛」、「耳朵好長啊」、「你好，大花」。

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▼▼台灣有貓主在大年初一領養了一隻爛眼小貓，經過貓主3個月小心呵護、照顧，貓咪的眼睛已經回復正常，當牠張開眼睛一剎那，一雙異色的瞳孔更令無數網民震驚！▼▼



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▼▼台灣有貓主表示，早前一直餵養的流浪貓「斑斑」，突然消失三天。當再見到牠時，斑斑竟然躲在店外廢棄的紙箱裏，眼睛被狗咬到爆開，口鼻都撕裂。斑斑送到醫院搶救時，獸醫發現原來牠懷孕，要緊急剖腹，究竟最後斑斑能否母子平安呢？▼▼



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