柴犬尿墊每天自動對摺包好　媽媽翻看監視器驚見離奇一幕嚇呆

養寵物有時會為主人帶來無窮無盡的驚喜。

台灣有狗主日前在社交平台表示，最近回家都驚見家中用過的狗尿墊自動對摺包好，對此大感不惑。後來她翻看監視器，竟然看到離奇一幕，不禁嚇呆！



最近家中常出現一團團自動摺好的尿墊。（Instagram＠roku666_shiba）

狗主Roku媽媽接受《香港01》訪問時表示，家中養有一隻五個月大的黑柴「Roku」，牠對周邊事物都很好奇，有時候牠會天然呆，但下秒又會有很多出乎意料的小聰明。Roku試過為了吸引媽媽的注意，大口大口吃自己大便，但當牠自己一個在家，卻完全不會這樣做，令媽媽很是無奈。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

當媽媽上班時，乖巧的Roku都會自動待在客廳的圍欄入面，等待她回來。日前媽媽下班後，發現Roku的狗尿墊都會無故被包成一團，她感到非常神奇，但當她翻看監視器時，便給眼前離奇一幕嚇呆……

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網民看到監視器畫面後紛紛表示「神奇，太厲害！」、「擁有私犬空間規劃的也很棒」、「說不定牠是外星人機器出問題掉到地球，然後變成柴犬」、「你可能要換貓砂，這隻應該是貓」、「我家的⋯⋯只會咬尿布⋯⋯」、「改天你回家牠可能自己在馬桶上看報紙了吧！」。

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中的柴犬「億億」最愛咬穿他的衣物，爸爸累計已經有超過十條內褲被咬爛。這天主人發現億億又重複犯錯，所以要牠掛著內褲反省。誰知億億低頭道歉5分鐘後，竟然隨即露出狗性，令爸爸非常無奈！▼▼



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▼▼同場加映：台灣有隻柴犬「饅頭」從小就討厭洗澡，每當聽到「饅頭洗澡」一話時，牠都會秒速跑走。有一年冬天，饅頭已經3個月無沖涼，全身發出濃濃異味，姨姨受不了就拉牠去浴室大清洗。誰知報復心超強的饅頭，洗澡後竟然想到用自己的大便復仇，姨姨入到房後，見到眼前一幕後，隨即崩潰。▼▼



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