柴犬被路人稱讚漂亮　回頭用滿臉笑容電暈對方　網友：被療癒了！

動物真的聽得懂人話嗎？許多養過寵物的人，都會感覺到自己說的語言，有時愛犬愛貓們是聽得懂的。最近有位日本網友，就發現自家的柴犬，在受到稱讚的時候，會有明顯的反應。



根據日本媒體《grape》報導，日本Twitter網友「shomaruoneone」最近貼出照片分享，表示他有次帶著柴犬外出，此時一位不認識的叔叔路過，誇讚他家柴犬「很漂亮，很可愛喔，是個大美人呢」。

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沒想到柴柴聽到這話，立刻馬上轉過頭來，露出既高興，又似乎有點不好意思的神情。就算牠未必真的聽得懂人話，也似乎察覺到了對方是在誇讚牠，才會有這樣的反應。Shomaruoneone也表示，每次柴柴在受到他人誇讚時，幾乎都會有一樣的動作。

網友們紛紛回應「超可愛的啊」、「叔叔說的沒錯」、「這笑容最棒了」、「狗狗絕對聽得懂人在講什麼」、「對誇讚的話特別敏感呢」、「被療癒了」、「我也想走在路上遇到他喔」、「今天也是滿臉笑容呢」、「最近熱到受不了，但看到這笑容就被療癒了」、「好想摸摸牠喔」、「我養了才知道毛小孩的表情超豐富的」。

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中的柴犬「億億」最愛咬穿他的衣物，爸爸累計已經有超過十條內褲被咬爛。這天主人發現億億又重複犯錯，所以要牠掛著內褲反省。誰知億億低頭道歉5分鐘後，竟然隨即露出狗性，令爸爸非常無奈！▼▼



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】