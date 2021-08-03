流浪貓一家三口闖車庫求包養　爸回頭竟變5貓　監視器見驚人畫面

貓咪的聰明是你想象不到。

美國有一名男子日前準備出門時，在車庫看見一隻流浪貓媽帶著一對小貓躲在摩托車底下，他立即打道回府，為牠們整理好浴室準備帶牠們進去休息。不過他回到車庫時，發現車庫又多兩隻小貓，他看到五隻貓咪不禁驚呼：「難道小貓懂得分裂？」



貓咪懂得分裂？（Facebook@Jeffrey Peltier ）

日前，美國佛羅里達州有一名男子Jeffrey Peltie，他走進車庫準備開車出門時，注意到經常在附近出沒的流浪貓「Amella」，竟然帶著兩隻小奶貓前來投靠他，並瑟瑟發抖躲在摩托車底下。►毛孩子有IG了，來追蹤我

他整理好浴室準備將貓媽跟小貓帶接進去休息時 ，驚訝發現車庫內3貓竟大變5貓！Jeffrey百思不解地打開監視器，想探究貓媽為什麼能在短時間把2隻小貓運送到家，卻意外看到驚人畫面，讓他驚呼：「我真不敢相信！」莫非，他看到貓咪分裂的一瞬間？

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Jeffrey帶Amella一家到獸醫院檢查、施打預防針，確認四隻小貓全部都很健康。他表示等到小貓斷奶，就會把小貓送到收容所或送養，並承諾一定會幫牠們找到好人家！

▼▼同場加映：台灣一名網民近日在馬路上開車的時候，竟看到前面有一團小小的毛球在亂走，她立刻向左扭軑避過，驚險橫生。她回頭一看，原來是一隻只有巴掌大的奶貓，為了貓咪的安全，她趕緊把牠帶到獸醫處診治。豈料僅過了四天，原本臉上全是分泌物的貓咪竟變成了判若兩貓的大美女！▼▼



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▼▼同場加映：在公公婆婆的眼中，永遠也會擔心孫子們吃不飽，穿不暖，有時不知不覺會過分寵溺。一頭虎斑貓被送到婆婆家暫住兩個月，體重急增兩公斤，身材大走樣，連其飼主也被嚇呆。▼▼



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▼▼同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，一年前她在家門口撿到一隻流浪玳瑁幼貓「撿撿」，那時牠雙目失明，身體非常虛弱，獸醫更指牠差一點就要見閻羅王。誰知一年過去，撿撿現時已暴重至5公斤，充氣身型更反超家中的貓姐姐！▼▼



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