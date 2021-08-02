三色貓｜車底撿3隻初生流浪貓　其中1隻是「稀有品種」身價過百萬

領養毛孩是一生一世的責任，不能當兒戲。

台灣演員郁方，近日將多張貓咪相片分享到社交平台上，並指是意外地撿到。當她透露3隻幼貓的實際情況時，有網民驚訝表示是撿到寶了，不知會否高價出售？



台灣女演員郁方，日前分享了多張貓咪照片，只見3隻幼貓都十分可愛，而她的子女們更是悉心照顧小貓。不過，眼利的網民發現，其中一隻貓咪身份很是特別，據悉曾有人願意花2千萬日元（約140萬港幣）購買。

郁方也在網上尋找這貓的秘密，這時才曉得牠絕不簡單，出現的機會只有三萬分之一！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，為何這三色貓，會身價過百萬呢？

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那隻貓咪為何會這麼稀有呢？原來是因為控制貓咪毛色和控制性別的基因恰巧在一起，稱之為「性聯基因」，貓咪若要呈現三種不同的顏色，基因內就必須同時含有兩個代表女生的X染色體，所以三花貓的基因便是「XX」，而公的三色貓則是基因突變的結果，故此相當罕有。

雖然郁方沒想過要把三色公貓賣點，但也好奇網民們是否都的想買？結果網民踴躍留言「妳不差這點小錢，肯定不會賣！」、「進了家門，就是一輩子的家人，所以無價啦！」、「無法接受，怎麼可以這麼幸運！」、「公三花一定是帶財富來給恩人的，當然不能賣」、「三花公的我還沒遇過耶，快買彩券！」、「三花公貓這在日本是招財貓喔！真是有福之家就是福氣啦！」

▼▼同場加映：生活在台灣苗栗縣的蕭瑜馨，最近分享了她收養流浪橘貓的故事。她表示早在2個月前，就留意到這流浪橘貓常出現在店舖附近，而且牠非常怕生時常躲在車底，於是決心誘捕並給牠一個永遠的家。沒想到貓咪進門後，完全顛覆她對貓咪的印象！難道是中了詐騙集團的局嗎？▼▼



▼▼點擊圖片放大看，流浪橘貓回家後，到底有什麼轉變呢？▼▼

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▼▼同場加映：這隻一臉不爽的貓咪叫阿派，現在才剛1歲，是女孩子來的。牠從小就是這個樣子，一臉嚴肅又憤怒的樣子。盯着牠的話，心底總覺得像是虧欠了牠什麼似的⋯⋯▼▼



【點擊圖片放大看，究竟阿派的真性情是怎樣，就由爸爸來解答】



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