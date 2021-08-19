金毛尋回犬遇陌生橘貓竟動起手來　媽下秒見親暱一幕才知是誤會

家中增添新毛孩，總是令父母帶點擔憂，因為怕原有的毛孩和牠無法好好相處。不過，如果牠們能相親相愛，那真是一幕最美的畫面。

在美國，網民Katie Squibb早前帶了一隻只有4星期大的小貓女Joey回家。但她也有點擔心，不知家中金毛尋回犬Lucy能否跟與小貓相處得來。當小貓出現在Lucy面前時，牠顯得非常戒備，還一副想動手打架的樣子，難道牠們真的相處不來？



金毛尋回犬Lucy：「快走開！」（TikTok@katiesquibb）

這幾段有趣溫馨的畫面，由美國愛達荷州的狗主Katie Squibb在TikTok社交平台所分享出來。早前，家中金毛尋回犬Lucy，遇到新來小貓女Joey。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

起初Katie還擔心兩隻毛孩會夾不來，因為Lucy對著Joey非常戒備，還對牠「動手」，好像想攻撃牠！但她在旁靜靜觀察，卻看到意想不到的一幕。果然，小金是充滿大愛的狗狗，牠們一定可以成為很要好的跨物種閨密！

點擊圖片放大看，究竟小金和小貓的相處情況是怎樣的呢？

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看到小金Lucy與小貓Joey的甜蜜片段，網民表示實在很有愛。「愛情來得太快了」、「牠們是真心相愛，不要打擾牠們」、「跨物種的友誼，真的很奇妙」、「身形差距這麼大，但無阻牠們之間的愛」、「看到小金尾巴狂擺，就知牠渴望有個妹妹很久了」。

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中唐狗「吉祥」一直有牽繩恐懼，每次要牽繩出門時，牠都會全身發抖，變成石像，原來一切都是因為吉祥有一段悲傷的過往經歷，當時媽媽得悉此件慘事後，更決定即時領養牠。▼▼



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▼▼同場加映：台灣網民邱婕妤指在半年多前，鄰居的狗狗旺福一直被虐打，到後來甚至將牠帶到20公里外遺棄！她將狗狗帶回家收養，並好好照顧。在半年後，鄰居家突然失火，這時旺福卻做了一個暖心舉動，令她更感受到沒有白養牠。▼▼



▼▼點擊圖片放大看，究竟旺福如何成為救命汪！▼▼



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