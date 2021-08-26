唐狗｜小黑汪睡醒後長出魔性耳朵　哥哭著帶牠求診　醫生：很正常

毛孩的成長很是不可思議，有時候真的會在一夜間成長起來。

這隻小唐狗在一夜間成長的故事，由台灣網民Emma Lin所分享出來。她在社交平台上分享了家中小唐狗Oreo的照片，表示狗狗在睡醒後，耳朵的形狀竟然改變了！並問一眾網民是否正常。



台灣網民Emma Lin在社交平台上，分享了兩張小唐狗Oreo的照片。但兩張照片裏的狗狗，外觀上有着明顯的不同。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽媽表示：「明明上禮拜耳朵還是垂下來的，今天一早變成這樣......」Oreo耳朵出現田異常，令她感到非常驚訝。而家中的哥哥們，更是擔心狗狗患病，緊張得哭了出來。媽媽趁着帶Oreo去覆診時，向獸醫查詢，結果對方竟然說這是「正常現象」。

點擊圖片放大看，唐狗Oreo的耳朵到底出了什麼問題？

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網民們得知唐狗Oreo的耳朵，突然立了起來後，都表示自己家中的狗狗也有類似情況，有人更表示，狗狗只有一邊耳朵立起來，另一邊卻遲遲沒有立起，令他很是擔憂。後來才知道無論是垂耳或立耳，都對身體沒影響，這才放心下來。

「耳朵感覺都會比臉大」、「我們家是在社團領養的，社團po文領養時還是垂耳，去接回來養時就變立耳了」、「忽然變成超級撒亞人了」、「立不立都是可愛寶貝」、「我們家的壞掉了！」

▼▼同場加映：這個令人感動的孩子們與小黑狗故事，由台灣網民Emma Lin在社交平台上分享出來。只見一隻受了傷的小黑狗，以及小紙條上寫滿稚氣與純真的文字。原來，兄弟兩人在照顧小黑狗Oreo期間發生了意外，兩兄弟內疚後悔，覺得自己沒照顧好，更寫下深情紙條。▼▼



點擊圖片放大看，究竟紙條上寫了什麼，令大家都流淚呢？

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▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，4年前開始擔任狗義工，拯救無數流浪動物，但原來他一直為浪浪付出心血及時間，卻漸漸忽略了家中愛犬「哥哥」，直至見到牠蒼老一幕，才慨嘆已經愛得太遲。▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，馬晨祥看到哥哥如何蒼老，才深感後悔？▾▾▾



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