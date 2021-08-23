柴犬｜媽鬼節深夜如廁大門被推開　抬頭見「恐怖貞子」：嚇到拉屎

踏入農曆７月，鬼門關大開，凡事都是小心為妙，不然只會後悔莫及。

台灣有狗主日前在社交平台表示，她晚上如廁時，沒有把門全關，突然感覺到在廁所門縫有人在監視她，當她鼓起勇氣，在昏暗的燈光下抬頭時，竟然驚見「恐怖貞子」，令她嚇到拉屎！



接近六歲的歐巴，性格乖巧。（Facebook＠白柴歐巴）

狗主何家欣接受《香港01》訪問時表示，現時家中養有一隻白柴「歐巴」，牠天生有著一副厭世傲嬌臉，不笑的時候總是擺出不屑一切的樣子，但每天當家人回家時，牠都會飛機耳，咬著禮物來迎接他們。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

自從養了歐巴之後，媽媽一向上廁所都不能全關廁門，否則狗狗就會在外面不停敲門。前幾天一晚，媽媽如常上廁所時，突然陰風陣陣，廁門慢慢地被推開，她感覺到外面有道目光注視自己。終於她鼓起勇氣抬頭一看，居然看到眼前恐怖一幕！

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網民看到「恐怖貞子」後，紛紛指「嚇到個心離一離」、「農曆七月了……」、「七月咧！歐巴嚇誰！？」、「大哥讓奴才覺得心裏發寒」、「哥...真是樂此不疲」、「奴才大太久，必須出絕招」。

▼▼同場加映：台灣有狗主日前在社交平台表示，最近回家都驚見家中用過的狗尿墊自動對摺包好，對此大感不惑。後來她翻看監視器，竟然看到離奇一幕，不禁嚇呆！▼▼



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▼▼同場加映：台灣有隻柴犬「饅頭」從小就討厭洗澡，每當聽到「饅頭洗澡」一話時，牠都會秒速跑走。有一年冬天，饅頭已經3個月無沖涼，全身發出濃濃異味，姨姨受不了就拉牠去浴室大清洗。誰知報復心超強的饅頭，洗澡後竟然想到用自己的大便復仇，姨姨入到房後，見到眼前一幕後，隨即崩潰。▼▼



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