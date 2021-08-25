柴犬突然咬光手腳毛　媽帶牠急求診　醫生一句話爆心疼真相

有時候毛孩做錯事惹你生氣，但看到牠一臉無辜的樣子，還要撒嬌討摸，你又怎忍心去繼續責罵牠！

這段令人看得於心不忍的影片，由台灣網民Shiuan所分享出來。這天，媽媽發現狗狗的咬手腳的壞習慣又出來了，忍不住生氣責罵牠，但牠卻用一副可憐兮兮的樣子望着媽媽，後來更上前撒嬌討摸，令她非常心疼！



旺柴：媽媽，不要生我的氣喇！（fb@江旺柴）

這隻一臉委屈的柴犬叫旺柴，現在才一歲多，是隻愛黏在人身旁的小男生。這天，媽媽回家後發現牠的咬手腳的壞習慣又出現了，令媽媽很是生氣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

原來媽媽早前已經帶過旺柴去看醫生，結果醫生用一句話輕描淡寫說出真相，令她很是心疼。這次牠又再度咬光手腳的毛髮，媽媽忍不住結果責備了牠一下，旺柴馬上用牠無辜的眼神看着媽媽，更走到媽媽懷裏撒嬌討摸，令生氣的媽媽很是心疼。你知道嗎？打在兒身，痛在娘心，媽媽都是為你好呀！

點擊圖片放大看，究竟旺柴咬毛的真相是什麼呢？為什麼令媽媽生氣又心疼？

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到底是誰做錯

對於旺柴的可憐兮兮樣，媽媽也很是無奈。每次責罵牠，都是因為牠一再犯錯！但也不知牠是真的知錯，還是在扮，每次罵了5分鐘，牠就靠過來求饒撒嬌。但有次媽媽實在太生氣，便不理牠，沒想到牠便一整天都哭喪着臉，最後要媽媽反過來去逗牠開心，帶牠去找狗朋友玩，還要給出肉肉！「有時我都不知道是誰做錯了！」

離奇吞針事件

媽媽還提到一件旺柴小事候的經歷，當時旺柴只有幾個月大，對身邊事物很是好奇，有次竟把縫衣針吞進肚裏，當時爸媽其實是不知道的。直到中元普渡，媽媽在祭拜神明後，旺柴竟然把縫衣針吐了出來。帶去給獸醫看，獸醫也表示驚訝，指縫衣針留在體內會有潛在危險，但一般來說很難吐出來。現在能吐出來真是一個奇蹟，旺柴總算有驚無險。

▼▼同場加映：台灣有狗主日前在社交平台表示，最近回家都驚見家中用過的狗尿墊自動對摺包好，對此大感不惑。後來她翻看監視器，竟然看到離奇一幕，不禁嚇呆！▼▼



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▼▼同場加映：台灣有隻柴犬「饅頭」從小就討厭洗澡，每當聽到「饅頭洗澡」一話時，牠都會秒速跑走。有一年冬天，饅頭已經3個月無沖涼，全身發出濃濃異味，姨姨受不了就拉牠去浴室大清洗。誰知報復心超強的饅頭，洗澡後竟然想到用自己的大便復仇，姨姨入到房後，見到眼前一幕後，隨即崩潰。▼▼



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