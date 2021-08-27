美國短毛貓｜兒子問「賣貓」媽即霸氣開罵　他委屈解釋：是誤會！

正所謂孻孫孻心肝，作為孫子在家中當然備受寵愛。

台灣一名網民近日在社交網站上分享了一件因誤會而引起的趣事。事源那天他發訊息給自己在東勢的母親並問道「東勢（地方名）有賣過貓嗎？」，沒想到訊息一出便惹母親生氣，更質問他是否要賣掉家裏的貓孫！然而，母親生氣的反應卻令網民哭笑不得，只好委屈解釋：是誤會啦！



（受訪者提供）

爸爸維尼在接受《香港01》訪問時表示，「阿泰」是美國短毛貓混蘇格蘭摺耳貓，六個月大便被他帶回家，更成為了嫲嫲最疼愛的孫子，平常都會在客廳裏主動幫牠梳毛、陪牠玩耍。不過，愛撒嬌的阿泰還是最愛黏著爸爸。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

那天爸爸發訊息給他母親，並問道：「東勢（地方名）有賣過貓嗎？」沒想到卻惹怒了母親，更被嚴厲訓斥，「誰賣貓，我們這邊都是用送的；難不成你要把阿泰賣掉嗎？」。看到母親生氣的反應，爸爸才意識到母親誤會了自己的意思，只好委屈地解釋道：「我是說過貓……」

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一眾網民看到嫲嫲的反應和故事的始末後，紛紛爆笑留言道：「你媽媽是不是差點要把你趕出去？」、「阿泰嚇一跳！差點被賣掉」、「所以……你吃過貓嗎？」

▼▼同場加映：台灣一名網民分享自家黑白貓「Cooper」有一次腹瀉不止，雖然已帶貓咪看了5次醫生、更換了兩次醫院，還打了止痾針，然而症狀並沒有任何改善。婆婆在情急之下竟決定放手一搏出動偏方治療，沒想到這個民間偏方竟然奏效！到底婆婆用了什麼偏方治療令Cooper瞬間回復健康呢？▼▼



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▼▼同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，指婆婆一向討厭貓狗，多年前曾恐嚇她，若果帶貓回家，就會把牠從十樓丟下。之後她搬回家住，婆婆一看到唐貓「仔仔」時，破口大罵，很是崩潰。這天她開門回家竟然驚人一幕，完全嚇呆。▼▼



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