史納莎陪伴媽18年後畢業了　媽在狗狗「最常躺的地方」紋下印記

每當看到美好的風景時，心裏都不自覺地想，你有一起看到嗎？

台灣網民Nicole一直想把陪伴了自己18年的史納莎伯伯「小五」的樣子紋在自己身上，原本打算和小五一起紋身卻碰上了疫情，令日期一再延後，小五在此期間亦因肺炎而跑到了彩虹橋。直到近日Nicole終於把小五紋在了牠最愛躺的地方，希望以後不管到哪都能帶著牠，而她深信小五只是換了個方式繼續陪伴著自己。



Nicole的工作較為彈性，因為擔心年老的小五，便把牠帶在身邊照顧，一天裏幾乎24小時都跟著自己。（受訪者提供）

媽媽Nicole在接受《香港01》訪問時表示，史納莎伯伯「小五」的名字由來是因為家中有兄弟姐妺共四人，而牠是排行第五。小五從幼年時期便在自己家生活，足足陪伴了自己18年之久，牠跑到彩虹橋的時候已經19歲了。

媽媽說其實早在小五18歲的時候便有把牠紋到身上的念頭，當時還打算把小五帶到紋身店一起紋身，希望把牠最真實最栩栩如生的樣子紋下來。可惜因疫情的關係令原定的日子一再延後，小五亦在此期間患上肺炎而離開。日前媽媽終於把小五紋在了牠曾最愛躺的地方，希望以後不管到哪都能帶著牠，她亦深信小五只是換了不同的形式繼續陪伴著自己。

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媽媽把小五的紋身分享到網上，一眾愛寵人士紛紛在留言區貼出自己的愛犬刺青並留言道，「栩栩如生，對主人來說真的是最大的滿足了」、「好美喔，小寶貝活在心裏」、「牠其實都在，只是幻化成別種方式陪伴着妳。」、「連我看了都想哭欸⋯」、「永遠住在心裏面」。

▼▼同場加映：台灣有狗主日前在社交平台傷痛寫道，家中19歲魔天使「波波」上月因胰臟炎離世，她無法接受事實，整天心如刀割。在愛犬火化前一天，她見到天空出現波波給她的最後訊息。▼▼



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點擊連結看全文：19歲魔天使婆婆胰臟炎去彩虹橋 火化前媽抬頭見牠最後訊息秒淚崩

▼▼同場加映：「我很害怕趕不上最後一面，也很擔心牠等不到媽媽，會很遺憾。」台灣有狗主在社交平台痛心表示，家中16歲魔天使「小可」器官衰竭，早前牠病情惡化，但媽媽有急事要回公司，叮囑小可要等她回來。同時她亦聯絡了傳心師，想跟愛犬好好道別。誰知小可竟然透過傳心師轉述遺言，媽媽聽到後，飛奔回家……▼▼



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