芝娃娃去了「彩虹橋」弟弟跪地哭崩　媽這樣解釋他表情180度變

見到愛犬突然沒有反應了，任何人心底都一定會很慌亂。 泰國一位小弟弟，在獸醫診所的長椅子上，驚覺常伴左右的兩隻狗狗平躺在梳化椅上一動也不動，甚至舌頭都伸了出來。他見狀後大驚，以為兩狗狗沒留下一句話，便突然離開了他。急得趴地痛哭，令身旁看着的媽媽不忍心，趕緊告訴他真相。

這幾張充滿感情的相片，由泰國一間獸醫診所分享出來。只見穿藍衣的小朋友在看到兩隻狗狗後，便即時痛哭起來。原來他發現兩狗狗好友，竟然一動也不動，甚至伸出了舌頭，以為牠們已去了彩虹橋。

他傷心難過的樣子，令在旁的媽媽急急上前告知他真相。原來，兩狗狗都平安沒事，只是牠們剛完成了一件很重要的事。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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作為狗狗主人，如果已決定不讓牠們生育的話，便應盡早安排替牠們絕育。幫母狗進行結紮手術，可以避免狗狗只是出去散步就不小心懷孕的問題，還可以避免某些疾病的發生。

至於公狗，牠們雖然不會生小狗狗，但發情而產生的雄性行為。如想交配一直想出去，變得衝動、跟其他的狗狗打架，破壞家具，看到人就難以控制的做出交配的動作等等。絕育後這些問題便會大大減低，對狗狗來說也是一件好事。

（fb@คลินิคพอเพียงรักษาสัตว์ - นิยม）

網民看到小男孩真情的痛哭，都表示他對狗狗是充滿了愛。「求小孩心理陰影面積」、「很有愛呀！」、「結紮麻醉後的樣子，真的很嚇人」、「媽媽怎麼不給點預告，讓孩子有心理準備」、「好可愛的弟弟」。

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