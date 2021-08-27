在峇里島街頭，流浪貓狗可說是隨處可見，而且還有不少身受重傷的流浪動物。牠們得不到人們的關愛，即使生命走到盡頭，仍然無人理會。

流浪狗Homer曾經也是其中一份子，幸好遇上好心人Aron的幫助，牠才能獲得適當的治療，從甩毛狗蛻變成大白熊，並且獲得主人的愛惜。



流浪狗Homer在馬路邊徘徊，幸好好心人Aaron出手把牠救起。（Instagram圖片：sun_and_sage）

儘管峇里島人們對流浪動物袖手不管，好心人Aron卻無法對弱小的牠們視而不見。早前，他在馬路邊看到一隻慌慌張張的小狗，一如所料，沒有人願意為牠停下腳步，「我非常擔心，如果我不幫忙，牠會被撞到。」於是他馬上過去救起這隻看起來非常虛弱的狗狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Aron最初以為牠只是有皮膚問題，所以看起來毛髮禿禿的，後來他才發現牠身上佈滿了大大小小的腫瘤，而且大部分都已經爆裂。由於狗狗當時極度怕人，所以Aron無法靠近牠，於是他向動物收容所求助，才能成功捕獲這隻狗狗。

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他為這隻狗狗取名為Homer，還主動承擔牠的醫療費用，這隻怕人的小狗也感受到他的好意，也開始親近他。後來他的好友看到Homer，還主動收養了牠。事隔一年，Homer已經由一隻甩毛狗變成一隻大白熊！

網民看到Homer如此大轉變，也不禁留言指：「看到牠的照片令我好心痛」、「我看到最後哭了」、「Aron是位天使」、「牠現在看起來很快樂」。

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，他嫲嫲去年突然離世，因深怕爺爺會變得孤獨，故領養唐狗「Mliy」陪伴爺爺。結果一年過去，原本6公斤的Mliy竟然暴風式成長，身形三級跳，變成狗界小林尊！▼▼



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▼▼同場加映：台灣有狗主7年前在收容所領養一隻唐狗「布丁」，那時牠全身屎尿，患有嚴重皮膚病。剛巧收容所正舉辦領養送成犬頸圈活動，媽媽詢問義工詳情，卻被對方冷嘲布丁養不大。媽媽聽到後很心酸，但卻沒有反駁。之後她一直默默悉心照顧布丁，7年後牠已經成為一隻超帥氣狗狗，令人全跌眼鏡！▼▼



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