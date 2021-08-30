金毛尋回犬逢水必跳洗澡後跳入泥漿　下秒童真大爆發媽舉手投降

每次替狗狗洗澡都是一件很花時間的事，但牠們總愛弄到全身是泥回家。只是，當汪星人用這表情望向你時，作為奴才的你都只能認命。

這隻逢水必跳的小金叫Bailey，今年才2歲多，是隻充滿活力的狗狗。這天，媽媽剛替牠洗完澡，本來只是打算去公園散個步。沒想到小狗看到積水便瘋了，堅持要衝進去玩耍打滾。結果，一隻兵馬犬就這樣出來了。



Bailey表示，這個泥漿面膜好像不錯呢？媽媽要試試嗎？（fb@黃金Bailey 一隻狗的屎命）

這隻令媽媽哭笑不得的小金叫Bailey，現在已是2歲零8個月，是隻活潑好動的小男生，與媽媽生活在台灣新北。這天媽媽才剛替Bailey洗完澡，打算帶牠外出解放兼散步。

到公園時，媽媽小心翼翼地拖着Bailey，特意繞過積水處，沒想到眼尖的Bailey還是發現了！秉承「逢水必跳」的性格，轉眼間汪汪就在積水中跳來跳去，玩得完全失控。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟小金Bailey做了什麼，讓氣在頭上的媽媽秒怒意全消

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Bailey愛跳水的傳聞，恐怕只要是常經過公園的路人都知道！雖然媽媽也很是無奈，但每當看到Bailey玩水後，露出開心的笑容時，媽媽也只能無奈表示：「牠開心便好！」

網民被這隻「逢水必跳」的狗狗逗得笑了出來，幸慶要替牠洗澡的不是自己！「習慣就好，我家的也一樣。一個星期洗三次澡」、「愛玩泥巴的金金需要計劃好先讓牠玩到爽再洗澡⋯」、「兒子玩得開心便好，只是為難了媽媽」、「還看的出來是金毛，還好呢！」、「媽媽的愛真偉大！」

▼▼同場加映：這隻金毛尋回犬叫Fluffy，是個陽光男孩，現在才7個月大。最近，媽媽替牠添置了新家，牠趴在小窩裏露出了超開心的笑容！更帶着這份激動心情進入夢鄉。沒想到，半夜客廳傳來怪聲，姐姐前來竟發現小金Fluffy竟然連狗窩一起「倒豎葱」！▼▼



▼▼點擊圖片放大看，究竟小金Fluffy發生了什麼事，明明前一刻還很開心，瞬間便露出生無可戀的哀怨樣子▼▼

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▼▼同場加映：這個有趣的狗狗救毛孩故事，來自美國麻省。一隻2歲大的金毛尋回犬Wally，早前隨爸媽到附近的小島游水。Wally是隻愛玩水的狗狗，每次跳進水裏，都不想回到岸上。這天，Wally落水不久後便游回岸，而且背上多了一根大木棍。起初，媽媽Lauren Lynde還沒太注意，但狗狗游近時，她才發現這不是木棍這麼簡單！▼▼



點擊圖片放大看，究竟Wally背了什麼東西回來，令Lauren與丈夫都感到驚奇！

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