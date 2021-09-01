開學日｜小唐狗目送哥哥姐姐出門上學　下秒極難過反應令媽笑翻

開學了！受疫情影響，不少地方的學生早前都要在家上網課，結果終日「勞役」毛孩，求牠們陪玩，令主子極度崩潰。

今天是開學日，大部份主子終於「甩難」，誰知台灣的一隻唐狗「饅頭」目送小主人上學時，竟然依依不捨，還做出這心碎反應，令媽媽不禁無奈指，「不是還有媽媽嗎？」



饅頭常常黏著哥哥。（受訪者提供）

狗主李小姐接受《香港01》訪問時表示，現時8個月大的饅頭，非常愛吃，性格親人的牠很喜歡小孩，有時更會對他們表現得太興奮，嚇壞小朋友。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

3個多月前，李小姐的一對子女開始放防疫假，饅頭日夜都陪著小主人，有時會當小書僮，有時則做玩伴，能夠待在主人身旁，就是饅頭幸福的源頭。

今天是開學日，當饅頭見到哥哥姐姐準備上學，沒帶自己時，竟然做出此難過反應！

▾▾▾點擊圖片放大看，親人的饅頭看到小主人出門上學時，做出的難過反應！▾▾▾



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網民看到饅頭的心碎反應後，不禁笑指「由此可知哥哥姐姐是天使，不是惡魔！嘻嘻」、「今天很多毛孩都會很鬱卒，沒有小哥哥小姐姐的陪伴」、「怎麼那麼可憐啦......媽媽要檢討」、「不是歡呼嗎」、「小孩會跟牠一起拆家、你不會」、「這可能是我目前見過最愛孩子待在家的狗狗」、「好好把握時間休息吧！再過幾個小時他們就回來了」。

▼▼同場加映：這隻來自台灣台南的唐狗老皮，這天竟然在看顧小妹妹喝奶時，因太累不慎入睡。媽媽回到房間看到這一幕，不但沒有怪狗狗失職，反而用方留住了這美妙的一刻。▼▼



【點擊圖片放大看，究竟老皮為何沒盡保母職責哄妹妹飲奶呢？媽媽解釋了背後原因】



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▼▼同場加映：在台北的新北市，這天媽媽見家中的貓咪們都午睡去了，自己也睡意漸濃，於是便也想休息一會兒。怎料才剛躺下床，就被家中的狗狗們，跑來跑去的追逐與吠叫聲吵着。媽媽氣上心頭，直接把狗狗喝停，然後拿出了「符咒」貼在牠們頭上，最後結果令人超意外！▼▼



【點擊圖片放大看，究竟在狗狗頭頂貼上符咒，會有什麼效果呢？】



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