撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-06-25 08:05

「在牠離開的這半年來，我一直在內疚中，總覺得當時我應該要多做一點，多小心一點，所有的狀況都不會發生，但是再多的內疚也換不回牠離開的事實。」 15歲約瑟爹利犬「Leo」早前體重忽然變輕、食慾不振，惟主人沒有及時發覺，最終狗狗因延醫，多重器官衰竭離世。媽媽一直耿耿於懷，時刻怪責自己，直至半年後，她透過傳心師得悉Leo遺願，才感到釋懷。

Leo樣子可愛，性格乖巧。（受訪者提供）

狗主Fenny Peng接受《香港01》訪問時表示，Leo性格貼心，非常懂事，一直把她視為親媽。15年來，Leo陪媽媽經歷多個人生高低起跌，人寵之間的感情，早已密不可分。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

早前Leo體重突然變輕，至少下跌了三分之一，並對食物失去興趣，媽媽才驚覺出事，馬上帶牠就醫，可惜為時已晚，Leo的造血功能已經出現問題，「我帶牠到過三間醫院，全部都住在ICU病房，每個醫生都讓我帶牠回家，覺得牠沒有救了。」

最終Leo在媽媽懷中離世，Fenny半年來每天都活在自責及後悔中，無法原諒自己的疏忽，更哭到雙眼視力受損，需要開刀，直至最近傳心師向牠轉述Leo的遺願，她心裏長久的內疚終於釋懷……

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對於Leo的孝順，Fenny無比感動：「我想跟牠說不要再掛念及擔心我，牠是一個很乖很棒的兒，希望牠可以跟著菩薩到更好的地方去，謝謝牠15年來的陪伴，媽媽很幸運擁有一個天使寶貝，我永遠愛牠。」

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主痛心表示，家中16歲魔天使「小可」器官衰竭，早前牠病情惡化，但媽媽有急事要回公司，叮囑小可要等她回來。同時她亦聯絡了傳心師，想跟愛犬好好道別。誰知小可竟然透過傳心師轉述遺言，媽媽聽到後，飛奔回家……▼▼

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▼▼同場加映：台灣有貓主表示，早前收養了一隻唐貓「發財」，牠患有貓愛滋及末期腎衰竭，主人打算接牠回家作安寧治療。但最近她生活出現變動，發財開始食慾不振，不停嘔吐，令主人萌生為發財安樂死的念頭，誰料傳心師說出發財最動人情話，扭轉貓貓命運。▼▼

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