狗狗冷知識｜毛孩性格行為轉變是被寵壞？可能正處於身心失衡狀態

「牠剛來的時候很乖，都不會亂叫，也不會翻垃圾桶耶！怎麼現在變成這樣…」、「牠以前都不會和其他狗玩，也不會亂去路上聞東聞西。現在被寵壞了！遇到狗就想衝過去……」

文：Vanessa／滔客



這些家長口中所謂的乖，其實不是乖；毛孩可能正處於身心失衡的狀態。

毛孩個性轉變是被寵壞嗎？（點擊圖片查看👇👇👇）

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就如同個性較謹慎的人到一個陌生環境，剛開始還不熟悉狀況一定會特別緊張。於是選擇先觀望，等到了解狀況、熟悉環境了，確認沒有任何威脅的時候，才知道要怎麼樣應對環境的轉變，也比較可以做自己了。毛孩也一樣，當較敏感的孩子到陌生環境時，剛開始可能不敢亂走；桌上有好吃的東西時，不敢隨便上去；聽到外面有聲響，也不會吠叫。可是家長們要知道，毛孩的好奇心對牠們來說是很重要的，是維繫健康的重要因素之一。當牠們身心健康的時候，牠們原本的樣子也會自然展現出來。

牠們的好奇心：嗅聞、想和毛朋友們玩、對任何食物都有興趣、用嘴巴認識這個世界……。牠們的本能：吠叫保護領土、挖梳化挖床鋪藏食物等等。

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當毛孩轉變的時候，請不要怒罵牠們，請了解這也許才是牠們該有的樣子。如果不喜歡這樣的牠，那請找方法「改變自己」。比方說，把垃圾收好，牠就不會去翻了；與牠溝通在家裡是安全的可以不用警戒吠叫；準備牠喜歡的玩具讓牠在家也有樂趣；多帶牠出去聞聞走走，透過散步的紓壓、保持心情平靜放鬆。如果辦不到，請不要隨意帶牠回家。

世界上所有的動物，包括人也是動物的一種，都是獨立的個體、有獨立思考的能力，個性也會因為環境的不同、遭遇的不同等等而改變思維模式，因此會在不同時期產生不同的性格表現。毛孩也一樣，牠們的個性也會因為性格、環境等內外在各種不同因素而轉變。

如果想要一個不會改變個性的狗，電子狗是比較合適的選擇；如果想要平常人口中那種很乖的狗，那麼，請從改變自己開始。

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