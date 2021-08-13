狗狗冷知識｜流浪毛孩常追車極危險　學會這一招令汪星人不再追車

流浪狗問題一直都存在，有些人天生就是無法愛這些動物，有些人看到這些動物就感到厭惡。我們無法立即改變他們的想法，但可以慢慢改變我們以及動物的行為，讓這些人知道流浪動物沒有威脅。



狗喜歡追會動的物品，尤其是動愈快愈興奮，因此在外流浪沒有任何寵物玩具的狗狗，看到車子騎過就會想去追。

不管是因為憤怒還是興奮，只要是「追車」這行為都令人感到苦惱。一直以來大家都在想辦法阻止這些流浪狗追車，但很多方法都無效，導致喜歡狗的還是不喜歡的，害怕的人也一直無法對這些動物改觀。

讓狗狗乖乖不追車妙法（點擊查看👇）

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早前就有人分享了這項方法──把（空心或者輕的）棍子、竹子綁在狗狗的脖子上，這樣狗狗跑步的時候就會感到阻礙，久而久之牠們就開始懶得追了！訓練時間為3-7天，只要改善即可拆除。這方法不但有效，還能讓騎車的人對於這行為感到驚奇呢。

這方法在Facebook分享後受到廣大迴響！之前就已經有一位原住民使用這方法了，他還上新聞告訴大家呢！寵物滔客馬上幫大家找到這段影片，也希望大家可以分享下去，讓更多人知道。

▼▼同場加映：本地有狗主在社交平台表示，日前回家發現家中唐狗「Mini」在沙發上亂尿尿，媽媽非常生氣，即時責備牠。之後爸爸在房間走出來，Mini突然「綠茶婊」上身，立即飛撲爸爸告狀，令媽媽直呼Mini是「正一小三」！▼▼



▾點擊圖片看，Mini如何「綠茶婊」上身，向爸爸告狀？▾



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點擊連結看全文：唐狗沙發上小便被媽責罵 見爸秒變「綠茶婊」告狀 媽：正一小三

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