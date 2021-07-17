狗狗冷知識｜骨頭碎裂碎片易割傷嘴巴食道？10種毛孩禁忌食物

朱古力雖然對人類來說是帶來幸福的甜食，對貓貓狗狗而言卻是致命的毒藥。事實上除了朱古力，還有很多相當有營養、對身體有益的東西也一律禁止餵食給貓狗吃。以下盤點10種寵物「禁忌」食物，可千萬別讓毛小孩誤食了。
▼狗狗10種禁忌食物（點擊下圖看清👇👇👇）
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這隻百厭柴最愛搗蛋，這天與弟弟外出散步回家，當媽媽看到柴犬時大吃一驚，因為實在不知牠是黑臉浣熊還是一隻狐狸！不過，這柴犬真的很乖巧，看到媽媽不高興，便火速自己走動浴室裏，像是知道是時候要洗白白！
【點擊圖片放大看，究竟柴犬玩泥巴後變成怎樣，會令媽媽感到如此迷惑？】
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