帶狗散步遭路人狠批毛孩沒戴口罩　獸醫提出4大原因：牠不能戴

從2020年以來，新冠肺炎（Covid-19）肆虐全球，想必戴口罩這件事已然成為生活中的一部分。一些毛爸毛媽也主動想起了毛寶貝的健康與安全，並為其戴上人類使用的口罩，如此看似可愛且有趣的行為，在獸醫眼中卻是十分危險的一件事！



按圖看清台灣飼主遭遇及狗狗不能戴口罩4原因！

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社員小張（化名）於Facebook專頁「爆怨2公社」分享了早前帶狗散步的經歷：「上次帶狗去遛遛，被正義魔人阿伯說我家的狗沒有戴口罩，口罩的設計是給人戴的好嗎⋯⋯常看到有人給狗戴口罩，拜託不要殘害毛小孩，美國獸醫協會（AVMA）曾提出警告：給寵物戴口罩，不只會造成毛小孩的緊迫（出現心理壓力），也會讓牠們難以呼吸並提高中暑的可能性。

P.S. 我家的狗狗不到12公斤體型比一般中型犬小隻，如果阿伯指的是「嘴套」的話機率不大，雖說我也沒有因此不快樂，但我會張貼出來，主要的原因是希望讓更多人知道，防疫期間，拜託不要有一些奇怪的觀念跟正義魔人的行為，真的是矯枉過正。」

▼帶狗狗散步前知多啲！（按圖了解👇👇👇）

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其他網民留言回應：「哪個天兵？人戴口罩都不舒服了，還寵物戴」、「太過頭的真的很多⋯⋯」、「狗狗戴口罩，嚴重的話會熱衰竭」、「智障人說智障話，曾經有鄰居開玩笑問我有沒有試過給我家臘腸戴口罩，我回她，這是白癡的才會做的事」、「我還遇過在早餐店，外等早餐，巡邏員警經過告知狗也要帶口罩不然要罰款，真的是翻白眼。」

▼▼同場加映：台灣有隻柴犬「饅頭」從小就討厭洗澡，每當聽到「饅頭洗澡」一話時，牠都會秒速跑走。有一年冬天，饅頭已經3個月無沖涼，全身發出濃濃異味，姨姨受不了就拉牠去浴室大清洗。誰知報復心超強的饅頭，洗澡後竟然想到用自己的大便復仇，姨姨入到房後，見到眼前一幕後，隨即崩潰。▼▼



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