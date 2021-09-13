雪橇犬燦笑上車以為去散步　看到目的地招牌　才知被騙即垂頭喪氣

誰說出門就一定是去散步！狗狗的世界實在太天真了！

這天，媽媽帶着雪橇犬出門，當時狗狗滿心歡喜，以為是要去散步。看到牠搖着尾巴，面上露出大大的笑容，似乎很期待着這次的散步。只是，當媽媽把車子停下來的一瞬，牠才知道這次出門不是要去散步！雪橇犬秒露出失落的樣子，像是在說：媽媽你騙我！



Sylvia露出開心的笑容，因為這一刻牠還以為出門是要去散步！（twitter@@xxhama2）

這個有趣的變臉故事，來自日本網民在Twitter上所分享出來。這天，媽媽帶着9歲的雪橇犬Sylvia外出，狗狗以為是去散步，露出天使般的笑容，高高興興地跳了上車，還回頭向媽媽給了個燦爛笑容。

只是，當媽媽把車停下，並叫狗狗下車時，雪橇犬Sylvia這刻才知道，這裏不是散步的地方。瞬間變了臉色，露出哀怨的樣子，像是在說：「媽媽你騙我！你沒說要來這裏的呀！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾點擊圖片放大看，究竟媽媽帶了雪橇犬Sylvia去到哪裏？令牠感到這麼的不滿。▾

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雪橇犬Sylvia秒變臉的樣子，令網民留下了深刻的印象。沒想過雪橇犬也能成為表情包，古靈精怪的樣子，實在太有趣！「一秒鐘從天堂掉了到地獄」、「Sylvia：這個驚喜太大，我受不了」、「滿心期待秒變失望」、「檢查完要有肉肉吃啊！」

▼▼同場加映：台灣有狗主日前在社交平台表示，家中14歲雪橇「Rex」尾龍骨長有骨刺，雙腳會發軟無力，而且牠年紀老邁，大小便的時間開始不固定。這天狗主上班時，突然在監視器見Rex如廁後，身上沾滿屎的一幕，惟主人不但沒有怪責愛犬，反而說了一句暖心話，令無數網民淚崩。▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，究竟主人看到Rex全身沾屎後，說了什麼感動的話語?▾▾▾



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▼▼同場加映：雪橇犬亞瑟小時候是超級破壞王，牠曾經因百厭追趕蜜蜂，結果被螫得腫成豬頭，令家人超著急。亞瑟在打針的過程表現得很淡定，似乎完全不覺得自己有危險。坐車回家時，更是笑瞇瞇地看着家人，真的快要被牠氣死！▼▼



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