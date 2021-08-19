雪橇犬愈長愈大「黑眼圈自動消失」！狗主開玩笑説：要申請退貨

看來都有睡飽唷！網友Cheryl Tsui最近發現2歲哈士奇Mochi的眼睛變了，牠小時候有著厚厚熊貓眼，怎料到愈長愈大，Mochi的黑眼圈「幾乎退散」，變成白亮又光明的雙眼。媽媽開玩笑地說，「我想要申請退貨！因為Mochi不但褪色了，眼罩也不見了。」



從媽媽拍下的照片中可見，一年前的Mochi捲曲躺在床上，眼睛下方有著濃濃黑毛。隨著日子過去，Mochi長大了一歲，牠跟黃金獵犬弟弟「番薯」合照時，眼睛變得不一樣。媽媽笑說，「我去翻舊照片才發現，不然天天看著嘛，也不會發現有不一樣。然後我就仔細瞧，看到牠褪色了，黑眼圈也不見了，想說是不是沒洗護色的關係，哈哈。」

按圖看清Mochi「黑眼圈消失」照片！

媽媽想起Mochi兒時樣子，覺得呆萌又可愛。「當時是看牠有黑眼圈好可愛，所以就選了牠。結果現在都差不多掉光了，眼罩都消失啦！但我還是覺得現在也是可愛啦！」至於Mochi個性調皮，常常帶著阿金弟弟做壞事，「弟弟都會跟著姊姊搗蛋，兩隻狗也天天在打架，不過吵歸吵，感情還是很好的。」

媽媽將Mochi黑眼圈的變化分享在Facebook，吸引許多網友來留言，其中有不少人也遇到相同情況，「矯色洗髮精用下去」、「自己再畫上去就好」、「我們黑眼圈也退光光惹」、「我們家的反而是愈洗愈黑，小時候明明白色居多，每洗一次澡就會黑一點」、「我家蝙蝠俠也離家出走了」、「但我覺得不要黑眼圈比較漂亮，看起來比較乾淨」。

▼▼同場加映：台灣一名網民近日在Facebook上分享了一張雪橇犬的相片，只見美容完後的雪橇犬「Whiskey」一臉嚴肅地看著鏡頭，看起來不太高興自己新髮型的樣子。而厭世的模樣和爆笑的造型在網上引起了熱話。▼▼



【▾▾▾點擊圖片放大看：Whiskey的新造型和性格吧！▾▾▾】



+ 4

點擊連結看全文：訓犬師帶雪橇犬剪毛 結果慘變草泥馬 爸見新造型笑到哭

▼▼同場加映：這次在黑龍江哈爾濱，便有一隻阿拉斯加雪橇犬作出了英勇的救援行為，被人稱讚。當時女店員在蹲下時突然暈倒在地，店裏只有一隻阿拉斯加雪橇犬桃子，與一隻西摩犬。牠們看到出了狀況後，作出了截然不同的反應。▼▼



【點擊圖片放大看，究竟阿拉斯加雪橇犬桃子見到店員暈倒，牠用什麼方法去作出救援？】



+ 16

點擊連結看全文：雪橇犬見店員低血糖暈倒 下秒展開「神救援」 西摩舉動反差超大

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】