流浪貓｜停車場撿到瀕死斷腿虎斑貓　捱過兩度截肢成「生命鬥士」

給流浪動物一個機會！牠們的改變隨時會是很驚艷的！這隻可憐的小流浪貓，在兩年前被媽媽在停車場裏發現。當時牠還是一隻小奶貓，但前肢已斷掉，瘦弱得令人心痛。媽媽指如果當時沒帶牠回家，恐怕牠很快就會喪命。但經過媽媽悉心照顧後，牠活了下來，現在已變了成霸氣小王子。



（Lewis Liau）

這個暖心的救起浪浪故事，來自馬來西亞網民Lewis Liau所分享出來。兩年前一個下雨天，媽媽在停車場裏發現了這隻孤苦無依的小奶貓「小虎」。當時小奶貓的前肢已斷，出生應該還不足1個星期。她看到小虎瘦弱單薄得令人感到擔憂，因此決定帶牠回家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

經獸醫檢查後，小虎是虎斑貓小男生，前肢截斷需要動手術治療。起初媽媽還擔心小虎會挨不過去，但經兩次截肢手術後，牠撐過去了。

點擊圖片放大看，經過悉心照顧後，為何媽媽說牠是小霸王呢！

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媽媽表示看到小虎能健康成長感到很安慰，畢竟當初救起牠時，曾擔心牠活不下來。幸好小虎有着橫強生命力，就連獸醫也讚嘆牠個子小小，但生存意慾很強！不經不覺兩年過去了，小虎也由瘦弱奶貓，變成了一隻霸氣十足的「殘霸王」！只要手上有零食，便難逃要進貢給牠的命運！

▼▼同場加映：台灣有貓義工在社交平台表示，日前帶流浪貓「屁桃」到診所針灸，誰知護士一見到牠，就將獸醫院的貓咪「帥寶」抱出來相認，原來牠們的樣子簡直是神複製！大家都不禁笑瘋，義工更指牠們是「失散多年的兄弟啊！」▼▼



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點擊連結看全文：流浪貓｜黑白喵去診所針灸竟遇失散兄弟 相似度99%全部人都圍觀

▼▼同場加映：早前，台灣一網民在社交平台開Post分享愛貓長大前後對比照，可見圖中小奶貓「大少爺」短短兩年時間內長成貓界哥斯拉，並且還在持續長大趨勢。體積碩大的牠也常常被朋友誤會是狗狗，她只能無奈表示牠不是胖，只是骨架大！▼▼



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