流浪貓｜搬運工在花圃撿到斷趾受傷三色貓　獲救後蛻變才知撿到寶

這個救援貓咪故事，來自美國佛羅里達州的動物救援組織Animal Friends Project所分享出來。在6月份時，義工收到通知，有工人在搬運花盆時，在苗圃裏發現一隻受了傷的小貓咪。當時工人不知如何處理，因此致電了給義工救助。義工從聽筒裏聽到小貓咪饑餓的哭泣聲，於是立即前去救援。



大家好，我叫Toes呀！（ig@animalfriendsproject）

美國佛羅里達州的動物救援組織Animal Friends Project，早前在社交平台上分享了多張可愛貓咪的相片，並講述了這貓的身世故事。原來，現在健康可愛的貓咪Toes，曾經是隻孤苦無依的流浪貓，獲救時牠的腳趾受了傷，甚至要做移除手術。

救援組織Animal Friends Project的創辦人Carman表示，6月中時他們接到通知，指有工人在移動盆裁植物時，發現苗圃裏有隻受了傷的小花貓，隨後便找來義工幫忙。義工將貓咪帶回中心並接受檢查後，發現這小貓兩根腳趾有嚴重撕裂情況，需要動手術移除。

因為牠來到中心後，第一件事便是要做移除腳趾手術，因此義工便替小貓取名為Toes（小腳趾），有時候又會叫牠Twinkle Toes（閃亮亮的腳趾）。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，Toes在3個月後變成怎樣，為何連義工都大讚牠是小美人。

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轉眼間，三色貓Toes來到收容所已3個多月了。牠的康復情況相當理想，令人感到欣慰。只要等完成結紮手術後，牠便會公開接受認養。不過，義工們都很放心，因為Toes眼睛明亮迷人，加上修長的身形，如此這般的大美女，怎會有人不喜歡呢！

▼ ▼ 同場加映：台灣一位貓主在社交平台表示，早前她跟愛貓「Momo」搬回外婆家居住，但外婆非常討厭動物，曾揚言如果孫女帶貓回去，就會捉牠去放生。所以她時常會看監視器，觀察外婆的一舉一動，這天她竟然在監視器，看到驚人一幕，完全嚇呆！▼ ▼



點擊圖片放大看，究竟Momo回外婆家後，遇到什麼驚人事情？



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點擊連結看全文：唐貓｜婆婆揚言：帶喵回去就放生 3天後孫女見監視器驚人畫面

台灣網民蕭小姐，近日在社交群組裏，分享了她把一隻患有口炎的貓咪帶回家，在半個多月後便為她送上6大驚喜包作為報恩。雖然這貓咪患有口炎，下顎幾乎已沒有牙齒，但牠很是乖巧，沒挑食甚至可以讓你替牠剪指甲，因此蕭小姐盛讚這是天使浪浪。



點擊圖片放大看，這隻天使浪浪貓咪，為媽媽送上什麼大禮呢？

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