黑白貓失常狂壓媽左胸不願離開　隔天她睡醒才發現出大事

毛孩的嗅覺比人類靈敏得多，許多時牠們更能察覺到一些人體內的微細變化，並向主人發出警告訊號。

這次立大功的是喵星人Oggy！美國貓奴Kate King-Scribbins早前發現，家中黑白貓Oggy行為出現異常，雖然平日也會黏在身旁，但牠最近總是黏在她左胸前，壓着不肯走開，這引起了Kate的注意。



這隻成功救回媽媽一命的乖巧黑白貓叫Oggy，與貓奴主人Kate King-Scribbins住在美國明尼蘇達州的聖保羅。今年年初，Kate發現貓咪Oggy行為有點異常，這引起了她的注意。

雖然一直以來，貓咪Oggy都很愛黏着人，但牠卻突然愛趴到Kate的左胸，並發出喵喵叫，像是要說些什麼。起初Kate也沒太在意，但情況持續了好幾天，而且就算試圖抱起貓咪讓牠換位置，但牠也很快又躺回左胸附近。

這詭異的行為引起了Kate的注意，但她沒法理解，因此沒有多想。直到有天早上，她起床時感到全身疼痛，在自我檢查左胸時，發現有異樣，急忙到醫院檢查，才知道原來身體出現了狀況。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟黑白貓Oggy想向媽媽表達些什麼？如果不是牠壓到媽媽左胸，她便不會這麼快留意到身體出了問題。

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Kate回想起當初與Oggy相遇的情況，已經是17年前的事了。當時她救起了正在流浪的Oggy，並給了牠一個溫暖的家。沒想到老貓Oggy，會用這方法去報恩，令Kate很是感動。Kate：「我感激Oggy讓我更早意識到健康有問題，要及早處理治療。」

▼▼同場加映：近日，日本有貓奴家中的小黑貓走失。她在街上不斷呼喊貓咪名字，又走到公園與暗角尋找，但一直沒看到小黑貓的蹤影。正當她徬徨無助時，她看到公園裏有流浪貓，並想起一個都市傳說，於是她嘗試照着去做。結果……▼▼



點擊圖片放大看，究竟向流浪貓求助找回愛貓的都市傳說是否真的可行呢？

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點擊連結看全文：小黑貓離家出走媽遍尋不果 徬徨向公園流浪貓求助 結局......

▼▼同場加映：早前，台灣一網民在社交平台開Post分享愛貓長大前後對比照，可見圖中小奶貓「大少爺」短短兩年時間內長成貓界哥斯拉，並且還在持續長大趨勢。體積碩大的牠也常常被朋友誤會是狗狗，她只能無奈表示牠不是胖，只是骨架大！▼▼



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